Hanoi (VNA) – Ces dernières années, grâce au soutien de grands groupes de vente au détail étrangers, plusieurs produits vietnamiens de qualité sont distribués dans le monde. La vente de marchandises via les systèmes de vente au détail étrangers est une solution efficace pour les exportations.

Photo d'illustration: hanoimoi

Au cours des dernières années, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est coordonné avec de grands distributeurs étrangers présents au Vietnam pour organiser une série d’activités visant à introduire des produits vietnamiens dans les réseaux de vente au détail étranger.

Depuis la mise en œuvre du projet de «Encourager des entreprises à participer directement aux réseaux de distribution étrangers jusqu’en 2030» approuvé par le gouvernement, les entreprises vietnamiennes prêtent davantage d’attention à ce modèle commercial.

Elles ont recherché les goûts du marché international pour développer de nouveaux produits répondant aux tendances de consommation. Elles ont aussi cherché à garantir la qualité de leurs produits.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, les systèmes de distribution étrangers ont coopéré avec son ministère et certaines localités, contribuant ainsi non seulement à augmenter le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam, mais aussi à établir un système de fournisseurs pour répondre aux exigences et aux normes.

La présence de grands distributeurs tels que Walmart, AEON, Central Retail, Lotte, et Mega Market témoigne de la coopération économique et commerciale croissante entre le Vietnam et ses partenaires comme les États-Unis, le Japon, la République de Corée et la Thaïlande, ainsi que de l’attractivité croissante du Vietnam en tant que marché de vente au détail et acteur majeur pour les chaînes d’approvisionnement mondial.

Grâce à ces activités, de nombreux produits vietnamiens sont distribués dans les supermarchés et les centres commerciaux sur le marché intérieur, mais aussi sur de nombreux marchés étrangers, où les entreprises vietnamiennes ont leurs systèmes de distribution.

Le directeur des achats et des exportations de Central Retail Group au Vietnam, Karim Noui, a affirmé que grâce à une bonne stratégie d’affaires et à des produits de bonne qualité, son groupe avait remporté de nombreux succès.

De nombreux programmes de soutien à la communauté des petites et moyennes entreprises ont été mis en place par Central Retail ces dernières années, tels que la semaine des produits vietnamiens en Thaïlande organisée chaque année, et la semaine des produits agricoles tenue dans toutes les localités vietnamiennes.

De plus, Central Retail a aidé ces entreprises à développer leurs marques de manière globale afin de pénétrer le système de distribution au détail et les agriculteurs locaux à développer des moyens de subsistance durables grâce à des programmes d’achat de produits agricoles.

«Outre les aides accordées aux consommateurs sur le marché intérieur, Central Retail aide également les entreprises vietnamiennes à trouver des partenaires afin d’exporter leurs produits via son système de vente au détail en Thaïlande et en Italie. C’est également la norme que le Groupe a établie lors de son achat de marchandises au Vietnam», a indiqué Karim Noui, directeur des achats et des exportations de Central Retail Group au Vietnam.



Cependant, pour que les produits vietnamiens maintiennent leur position dans les supermarchés étrangers, les entreprises vietnamiennes devront mettre en œuvre des solutions synchrones dans leur production, leur distribution, leur vente et surtout la garantie de la qualité.

Fukui Tomoiaki, cadre supérieur du détaillant japonais AEON, a partagé que le point de vue de son groupe consistait à fournir aux clients des produits sûrs, en construisant une chaîne d’approvisionnement complète «de la ferme à la table».

MM Mega Market Group a également affirmé que son système fournissait non seulement des produits aux particuliers, mais aussi aux restaurants, aux cantines, aux hôtels et aux cuisines industrielles. Par conséquent, assurer la qualité des produits est nécessaire pour le développement durable du commerce.

Afin de porter les relations dans la production et le commerce entre les parties à une nouvelle hauteur, Dô Thang Hai a souhaité que les représentants des distributeurs étrangers fournissent davantage d’informations et d’exigences spécifiques pour que les entreprises vietnamiennes puissent lancer des programmes d’orientation concrets. – NDEL/VNA