Hanoï (VNA) - De nombreuses entreprises du pays conquièrent les consommateurs vietnamiens grâce à la qualité de leurs produits, participent activement à de grands événements promotionnels pour promouvoir davantage les produits nationaux.

Avec des modèles variés, des prix compétitifs... de nombreux produits "Made in Vietnam" acquièrent un réel prestige et sont de plus en plus appréciés des consommateurs.

De nombreuses entreprises du textile-habillement ont réussi avec leur stratégie de conquête du marché intérieur, à l'image de Garment 10, Viet Tien, Duc Giang, Nha Be, Hoa Tho, Hanosimex, TNG... Ces entreprises ont leur propres marques connues et reconnues, et des revenus s'élevant à des centaines de milliards de dongs/an sur le marché domestique.

Cao Huu Hieu, directeur général du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) a déclaré qu'il y a 10 ans, les consommateurs vietnamiens préféraient les vêtements confectionnés à l'étranger en raison de prix bas, mais maintenant beaucoup de gens se tournent vers produits vestimentaires vietnamiens pour leur meilleure qualité.

Vinatex, outre Hanoï, cherche à étendre ses centres de vente au détail à d'autres villes et provinces telles que Ho Chi Minh-Ville, Da Nang afin que les consommateurs vietnamiens puissent trouver des produits fabriqués dans le pays.

Selon une étude récente de la société Nielsen Global Measurement, après l'épidémie de COVID-19, 76% des consommateurs vietnamiens préfèrent les produits nationaux, en particulier ceux avec des marques connues, ce qui est une assurance de qualité.

Cela s'explique en partie par le fait que les produits vietnamiens sont de plus en plus compétitifs grâce à leur qualité supérieure et à leurs prix raisonnables. En conséquence, la proportion de produits vietnamiens dans le réseau de distribution a augmenté.

Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent également que les produits vietnamiens dans le système de supermarchés nationaux représentent toujours un taux de 90 % ou plus. Pour la vente au détail, le pourcentage de produits vietnamiens sur les marchés est de 60 % ou plus tandis que dans le système de supermarchés nationaux, il reste à un niveau plus élevé, par exemple : Co.opmart (90-93%), Satra (90-95%), Vissan (95%), Winmart (63% par code produit)...

Afin d'atteindre des résultats, selon Le Viet Nga, directrice adjointe du Département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce), la conscience des entreprises s'est brusquement déplacée vers la conquête des consommateurs avec la qualité des produits, en appliquant les sciences et technologies, les solutions de gestion avancées pour réduire le coût, améliorer la qualité, la conception et le service après-vente pour toujours mieux servir les consommateurs.

En particulier, des entreprises, qui se sont longtemps orientées vers l'exportation, ont commencé à accorder plus d'attention au marché intérieur avec des produits standards. En même temps, elles se concentrent sur un réseau de distribution sur le marché intérieur ou connectent avec d'autres entreprises de distribution.

Afin de continuer à soutenir efficacement les entreprises, la représentante du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que le ministère se concentrerait sur la promotion du commerce, sur le développement des industries de soutien, ainsi que sur le renforcement de l'application des sciences et technologies pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises vietnamiennes. -VNA