Hanoi (VNA) – Les entreprises vietnamiennes sont appelées à rechercher proactivement des opportunités d’exportation en Thaïlande, selon des décideurs locaux qui ont mis en exergue un commerce florissant entre les deux pays atteignant 17,5 milliards de dollars en 2018.

Semaine de produits vietnamiens sur le thème «Goût du Vietnam», en septembre à Bangkok. Photo : VNA

Le Vietnam et la Thaïlande partagent des similitudes en termes de structure de marchandises mais se distinguent en même temps par des marchandises typiques reflétant la culture de chaque pays voire de leurs localités, a constaté la directrice adjointe du Département des marchés européen et amérique du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Khanh Ngoc.Il s’agit d’un avantage permettant aux marchandises vietnamiennes de conquérir les consommateurs thaïlandais, a-t-elle souligné.Comprendre le goût du marché thaïlandais est d’autant plus capital que les entreprises thaïlandaises exploitent le marché vietnamien bien plus que leurs homologues vietnamiennes ne l’ont pas fait en Thaïlande, et que le Vietnam importe quasiment deux fois plus qu’il n’exporte pas vers la Thaïlande.Durant les huit premiers mois de cette année, la palme du déficit revient au Vietnam qui n’a exporté que près de 3,7 milliards de dollars vers la Thaïlande et en a importé 7,89 milliards de dollars.Les décideurs en sont conscients, redoublant d’efforts pour promouvoir les produits vietnamiens en Thaïlande et créer des opportunités d’exportation pour les fournisseurs vietnamiens sur le marché thaïlandais.Dernièrement, une semaine de produits vietnamiens sur le thème «Goût du Vietnam» a été organisée en septembre dernier au mégacentre commercial CentralWorld de Bangkok, en Thaïlande.Cet événement a attiré la participation de près de 50 entreprises vietnamiennes présentant leurs produits à fort potentiel d’exportation, tels que thé, café et casse-croûte, fruits frais et épices.Organisé pour la première fois à Bangkok en 2016, cet événement annuel est une initiative mise en œuvre conjointement par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le thaïlandais Central Group.Il s’insère dans le cadre d’un projet du ministère visant à promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers jusqu’en 2020. Ce projet a été approuvé par le Premier ministre dans sa décision N°1513/QD-TTg en date du 3 septembre 2015.Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, s’est dit en ouverture ravi de la coopération croissante entre le Vietnam et la Thaïlande, en particulier après l’élévation des relations bilatérale au niveau de partenariat stratégique en 2013.Il a déclaré que le gouvernement vietnamien a créé ces dernières années des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes d’accroître leurs ventes directes vers les systèmes de distribution de pays étrangers, y compris la Thaïlande. - VNA