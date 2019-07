Des clients font des achats dans un supermarché Thai Metromart dans le cadre de la Semaine des produits thaïlandais de consommation courante.

Photo: CVN

Hanoi (VNA) - Les consommateurs vietnamiens sont invités à venir découvrir et acheter des produits thaïlandais de consommation courante dans les supermarchés Thai Metromart à Hanoï du 5 au 14 juillet. Des promotions alléchantes leur sont proposées.



La Semaine de promotion des produits thaïlandais de consommation courante est co-organisé par le Département de promotion du commerce international du ministère thaïlandais du Commerce, l’ambassade de Thaïlande au Vietnam, et le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Il s’inscrit dans le cadre des activités de coopération annuelle entre les deux pays en vue de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux.



Deux supermarchés Thai Metromart basés dans le quartier résidentiel de Dang Xa, arrondissement de Long Biên à Hanoï, ont été choisis pour organiser cette Semaine spéciale. Des milliers de produits importés directement de Thaïlande y sont mis en vente du 5 au 14 juillet à des prix abordables: aliments, boissons, épices, ustensiles ménagers, produits cosmétiques, etc.



À la cérémonie d’inauguration du programme, le 5 juillet, Pannakarn Jiamsuchon, conseillère commerciale auprès de l’ambassade de Thaïlande au Vietnam, a affirmé: "cet événement a pour objectif de présenter aux Vietnamiens une large variété de produits thaïlandais de qualité et typiques par le biais du réseau de vente au détail de Thai Metromart".



Le Vietnam, un marché prometteur



Au Vietnam, les produits thaïlandais de consommation courante ont la cote, notamment les ustensiles et produits ménagers, les shampooings, gels douche, lessive, eau de vaisselle, etc. Les entreprises thaïlandaises lorgnent le marché de vente au détail vietnamien qui affiche une croissance rapide.



Côté produits vietnamiens, les fruits frais et articles d’artisanat sont appréciés par les consommateurs thaïlandais.



Thai Metro est l’une des enseignes pionnières dans la distribution au Vietnam de marchandises thaïlandaises. D’après Nguyên Thê Chiên, son directeur, "les supermarchés Thai Metromart ont reçu la confiance de l’ambassade de Thaïlande au Vietnam pour être le point d’orgue de cette Semaine des produits thaïlandais de consommation courante. Il s’agit d’une activité du Programme de promotion commerciale de la Thaïlande qui vise à renforcer les échanges commerciaux avec le Vietnam, un marché très dynamique au sein de l’ASEAN".



D’après Pannakarn Jiamsuchon, les échanges commerciaux Vietnam - Thaïlande ont fortement augmenté ces dernières années. "Les produits thaïlandais, notamment ceux de la consommation courante, ont gagné la confiance des Vietnamiens. L’an passé, le commerce bilatéral s’est chiffré à plus de 18 milliards de dollars. J’espère que les 20 milliards seront atteints en 2020", a-t-elle exprimé. -CVN/VNA