Nguyên Anh Duong, directeur du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï (HPA), s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture du festival.

Hanoi (VNA) – Un festival de promotion des produits agricoles reconnus par le programme OCOP (À chaque commune son produit) et les modèles agricoles pouvant être liés au tourisme s’est ouvert vendredi 24 juin dans le district de Chuong My, à Hanoi.



Le festival met en vedette sur 73 stands des produits agricoles OCOP et produits des villages de métiers du district de Chuong My et d’autres localités de Hanoi; ainsi que des produits agricoles, des produits artisanaux, des matériels agricoles et des spécialités de diverses villes et provinces telles que Lang Son, Bac Giang, Lào Cai, Thai Nguyên, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Quang Tri et Lâm Dông.

Cérémonie d'ouverture du festival

Durant jusqu’au 26 juin, cet événement devrait fournir une plate-forme aux entreprises participantes pour présenter leurs produits, marques et modèles agricoles à la communauté plus large des visiteurs et des consommateurs de la capitale.



Le festival devra contribuer à la valorisation de la marque, à la préservation des villages de métiers, à la diversification des produits OCOP en association avec le tourisme local, à la promotion du développement agricole et à la construction de la nouvelle ruralité, a déclaré en ouverture le directeur du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoi (HPA), Nguyên Anh Duong.

Le HPA prévoit de travaillera avec divers districts de la capitale vietnamienne pour organiser une série d’activités similaires dans le courant de cette année. –VNA