Hanoi (VNA) - Le café, les produits aquatiques et de nombreux autres produits agricoles du Vietnam ont la possibilité d'augmenter leurs parts de marché en Algérie car la demande de ses habitants pour ces aliments est toujours élevée.

Selon un représentant du Bureau commercial du Vietnam en Algérie, en Gambie, au Mali, au Niger et au Sénégal, au premier semestre, les exportations nationales en Algérie ont atteint 82,96 millions d’USD, en baisse de 16,4% en un an en raison de la pandémie de COVID-19.Cependant, en général, les produits agricoles vietnamiens tels que café, poivre, produits aquatiques, riz... sont toujours favorisés sur ce marché nord-africain.Plus précisément, le café reste le produit qui représente la plus grande proportion avec 71% du total. En Algérie, le café est considéré comme un produit essentiel en plus d'autres aliments tels que pain, huile de cuisson, sucre et lait. L'Algérie importe environ 130.000 tonnes de grains de café chaque année. Et le Vietnam fournit souvent plus de 50% de la production.En outre, dans ce pays du Maghreb, le nombre d'étrangers venant travailler est en augmentation. Par conséquent, la demande d'importations de café augmente fortement. En 2019, le Vietnam a exporté du café vers 13 pays africains avec un chiffre d'affaires total de 153 millions d’USD, dont l' Algérie représentait 111 millions.