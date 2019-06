Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’indice des prix à la consommation (IPC) en juin de la mégapole du Sud a baissé de 0,04% par rapport à mai et a augmenté de 3,79% en glissement annuel, a annoncé samedi 29 juin le Département des statistiques de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

Parmi les 11 groupes de biens référencés, huit ont connu une hausse mensuelle, la plus forte hausse étant le groupe "Restauration et services de restauration" (0,19%), "Boissons et tabac" ( 0,27%); "Textile-habillement, chapeaux, chaussures et sandales” ( 0,23%); "Logements, électricité, eau, carburants et matériaux de construction" ( 0,12%); "Équipements et ustensiles ménagers" ( 0,23%) ; "Éducation" ( 0,085%), "Culture, loisirs et tourisme" ( 0,22%), "Autres marchandises et services" ( 0,12%)."Transports" (4,8%). D’autres groupes ont progressé dans une fourchette de 0,01% à 0,21%.Entre-temps, les groupes "Médicaments et services liés à la santé", "Transports", et "Postes et télécommunications" ont baissé respectivement de 0,01%, 1,89% et 0,25%.Les experts ont attribué la diminution de l’IPC en juin notamment à la baisse de l’essence et du pétrole.Selon le Département des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, le cours de l’or a augmenté de 1,79% par rapport au mois de mai alors que celui du dollar de 0,25%. – VNA