La province de Hai Duong (Nord) s'engage à fournir les conditions les plus favorables pour les entreprises japonaises.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de Ho Chi Minh-Ville en mai a augmenté de 0,22% par rapport à avril et de 2,3% en glissement annuel, a annoncé lundi 30 mai l'Office municipal des statistiques.

Les barrières de péages l’autoroute Hanoi-Hai Phong seront remplacées par des portiques qui détecteront les badges de télépéage pour les abonnés, permettant un trajet plus fluide et plus simple.