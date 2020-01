Hanoi, 15 janvier (VNA) - Les statistiques de Statista indiquent que le marché du commerce électronique de l'ASEAN atteindra 22 milliards de dollars en 2020 et 88 milliards en 2025.

Les statistiques de Wearesocial montrent que la population de l'ASEAN en juillet 2019 était d'environ 662 millions, de personnes dont 416 millions d'internautes, ce qui représente 63% de la population et 853 millions d'abonnés mobiles, soit 129% de la population. Parallèlement, les statistiques de Statista indiquent que le marché du commerce électronique de cette région atteindra 22 milliards de dollars en 2020 et 88 milliards en 2025.Selon les données ci-dessus, l’ASEAN est la région avec la troisième plus grande population au monde, un grand nombre d'utilisateurs d'Internet, des infrastructures technologiques en croissance rapide, des revenus des habitants en augmentation, faisant de cette région un marché de commerce électronique prometteur.Dans le cadre de l’Année de l' ASEAN 2020 , dont le Vietnam est le pays hôte, la 16e réunion du Comité de coordination du commerce électronique de l'ASEAN s'est tenue à Hanoi pour se concentrer sur les discussions et les initiatives visant à promouvoir l'e-commerce au sein des pays membres de cette association.Activités prioritaires du Comité de coordination sur l'e-commerce en 2020:- Construire l'indice de l'intégration de l'ASEAN: une réunion de consultation sur l'indice de l'intégration de l'ASEAN a eu lieu pour discuter et recueillir les avis des experts et des pays membres afin de continuer à améliorer l'indice;- Mettre en œuvre de l'accord sur le commerce électronique : il s'agit du premier accord dans le domaine du commerce en ligne signé par les pays de l'ASEAN en novembre 2018 pour promouvoir le commerce électronique transfrontalier; créer un environnement fiable pour l'utilisation du commerce électronique; réduire les obstacles; promouvoir une coopération plus approfondie entre les états membres de l'ASEAN pour développer et soutenir le développement économique régional.- Programme de travail sur le commerce électronique pour la période 2020-2025: les membres de l'ASEAN échangeront des initiatives pour mettre en œuvre le commerce électronique au cours de la période 2020-2025. - CPV/VNA