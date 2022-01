Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Les primes du Nouvel An lunaire 2022 sont réduits par rapport à 2021, selon l’annonce du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales citant les rapports d’entreprises de 60 villes et provinces.

Concernant les primes du Têt 2022, environ 62,7 % des 42.159 entreprises ont déclaré avoir un plan pour les primes du Nouvel An lunaire 2022 avec une somme moyenne de près d'un mois de salaire par personne (6,17 millions de dongs), soit 97 % par rapport à 2021 et 92,2 % à 2020. La prime moyenne devrait diminuer de 2 à 10 % par rapport à 2021 et 2020.

Plus précisément, les entreprises à capitaux étrangers attribuent une prime moyenne de 5,92 millions de dongs à chaque employé, soit 95% par rapport à 2021 et 97,5 % par rapport à 2020.

Les entreprises privées ont une prime moyenne de 5,92 millions de dongs/personne, soit 98 % par rapport à 2021 et 92,4 % par rapport à 2020.

La société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le capital social est détenu à 100 % par l'État, a une prime moyenne de 5,59 millions de dongs/personne, soit 96 % par rapport à 2021 et 90,7% par rapport à 2020.

La prime du Nouvel An 2022 avait vu aussi une diminution, représentant seulement 58 % par rapport à 2021. -VNA