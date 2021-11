Le président Nguyen Xuan Phuc s'exprime lors du Sommet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 26 novembre (heure locale), le président Nguyen Xuan Phuc et son homologue suisse Guy Parmelin ont assisté à un Sommet d’affaires Vietnam-Suisse (Vietnam - Switzerland Business Summit).



Dans son discours prononcé devant une centaine d’entreprises des deux pays, le chef de l’Etat vietnamien a appelé les sociétés suisses à venir investir au Vietnam, notamment dans les secteurs financier et bancaire, des technologies avancées, de l’innovation et de la transformation numérique.



Constatant que les potentiels de la coopération entre le Vietnam et la Suisse sont nombreux, le président Guy Parmelin a insisté sur la nécessité de nouveaux cadres de coopération pour encourager les entreprises suisses à venir investir au Vietnam. Selon lui, le niveau d'intérêt des entreprises suisses présentes à l’événement montre que le Vietnam est une priorité pour la Suisse dans la coopération au développement économique. Selon les prévisions, pas moins de 70 millions de francs suisses seront investis dans des projets de développement économique au Vietnam durant la période 2021-2024.



Concernant l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE, qui compte actuellement quatre membres : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse), le président suisse a déclaré espérer que les deux parties auront des solutions aux problèmes en discussion.