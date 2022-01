Kuala Lumpur (VNA) – Le 25 janvier, le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a eu un entretien en ligne avec son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Le Cambodge occupe la présidence de l'ASEAN en 2022.



Selon le ministère malaisien des Affaires étrangères, le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a souligné trois points : l'urgence d’une désescalade au Myanmar et d'une cessation de la violence, un dialogue politique inclusif impliquant toutes les parties concernées au profit du peuple du Myanmar, la poursuite de l'aide humanitaire par le biais du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire dans la gestion des catastrophes (AHA Center), avec le soutien des pays membres de l'ASEAN et des partenaires extérieurs de l'ASEAN...



Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a en outre affirmé que la Malaisie soutenait la nomination de Prak Sokhonn comme nouvel envoyé spécial du président de l'ASEAN pour le Myanmar.



Le Premier ministre malaisien a également exprimé le soutien de son pays à la présidence cambodgienne et aux initiatives visant à promouvoir davantage les efforts pour le développement de la Communauté de l'ASEAN et l'avancement de l'ASEAN au niveau régional et international.-VNA