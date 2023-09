Le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet (gauche) et son homologue thaïlandais Srettha Thavisin. Photo tirée de la page Facebook du Premier ministre Hun Manet

Phnom Penh (VNA) - La coopération économique a été au menu des discussions entre le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet et son homologue thaïlandais Srettha Thavisin lors de la première visite officielle de ce dernier dans le pays voisin.Les deux dirigeants ont discuté d'une coopération globale entre les deux pays, selon un communiqué publié à l'issue des entretiens du 28 septembre.Les discussions ont porté sur de nombreux domaines importants, notamment le commerce, l'investissement, le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle, la diplomatie, les relations commerciales, les échanges entre les peuples, la connectivité aérienne, ferroviaire et routière, l'économie numérique et l'économie verte, ainsi que les questions liées à l'immigration. , la sécurité transfrontalière et la cybersécurité.Les deux Premiers ministres ont également demandé aux ministères et agences concernés des deux pays de continuer à discuter et à coopérer pour une coordination efficace et un bénéfice mutuel, selon le communiqué.Samdech Thipadei Hun Manet a hautement apprécié la décision de Srettha Thavisin de choisir le Cambodge comme premier pays à visiter officiellement après son entrée en fonction le 22 août.Pour sa part, le Premier ministre thaïlandais a remercié son homologue cambodgien pour son accueil chaleureux et a félicité ce dernier pour sa nomination au poste de Premier ministre du Cambodge lors du 7e mandat de l'Assemblée nationale.A l’issue des entretiens, les deux dirigeants se sont dits convaincus que la coopération entre le Cambodge et la Thaïlande se développerait davantage. – VNA