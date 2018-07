Hanoi, 20 juillet (VNA) - L’exposition "Conférence de Paris - Chemin vers la paix" se déroule du 12 au 20 juillet à Hanoï. Elle est organisée par la Direction d’État des archives du Vietnam et les archives nationales américaines NARA.

L’exposition permet aux visiteurs de mieux comprendre la portée des Accords de paix de Paris de 1973.



"Près de 120 documents, images, vidéos et objets sont exposés. Ils retracent une partie du processus de pourparlers de paix de Paris pour mettre fin à la guerre du Vietnam", a expliqué Dang Thanh Tùng, chef de la Direction d’État des archives du Vietnam. Tous ont été choisis au sein des centres d’archives du Vietnam et des Archives nationales américaines (NARA pour National Archives and Records Administration).Certains documents sont présentés pour la première fois au public.L’exposition se divise en trois parties: "Chemin vers les pourparlers de paix de Paris", "Conférence de Paris - Négociations diplomatiques historiques", "Mise en œuvre des Accords de paix de Paris".Selon Dang Thanh Tùng, la manifestation a permis aux archives nationales vietnamiennes et américaines de resserrer leur partenariat ainsi que de mettre en valeur ces archives et de les faire connaître au grand public. "J’espère que les deux parties déploieront ensemble d’autres programmes similaires ces prochaines années", a-t-il ajouté.Le 27 janvier 1973, les belligérants impliqués dans le conflit qui déchire le Vietnam depuis près de dix ans s’entendent sur un cessez-le-feu. Ces accords de paix, signés à Paris, sont le fruit des cinq années d’âpres négociations, entrecoupées de ruptures d’engagement et d’épisodes sanglants."Il s’agit des négociations les plus longues dans l’histoire de la diplomatie vietnamienne", a insisté Dang Thanh Tùng.Le vice-ministre de l’Intérieur, Triêu Van Cuong, s’est félicité des événements organisés ces dernières années par la Direction d’État des archives, car ils avaient permis de présenter au public tant vietnamien qu’étranger des documents historiques rares et précieux. Il a exprimé le souhait de voir d’autres projets de coopération ces prochaines années.