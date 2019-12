Les potentiels pour développer le théier à Hoàng Su Phi

Hanoï, 14 décembre (VNA) - Le district montagneux de Hoàng Su Phi de la province de Hà Giang au Nord, n’est pas seulement réputé pour ses incroyables rizières en terrasse mais aussi pour ses champs de thé vert Shan Tuyêt.Le théier Shan Tuyêt à Hoàng Su Phi bénéficie d’un environnement et de conditions climatiques favorables à son développement. Il puise l’eau à la source des rivières Chay et Bac. Les superficies des anciens théiers Shan Tuyêt se situent au sommet de Tây Côn Linh, à plus de 2.000 m d'altitude.Les théiers de Hoàng Su Phi sont des arbres ligneux, avec de gros troncs et des feuilles de thé poussant en grappes sur les branches. Contrairement aux deux types de théiers des localités voisines, Thai Nguyên ou de Tuyên Quang, qui disposent de beaucoup de superficie Shan Tuyêt, les théiers de cette variété à Hoàng Su Phi sont très hauts. Il faut grimper sur de hautes tiges dans les montagnes pour les récoltés. Il existe des pieds vieux de plus de 100 ans."Hoàng Su Phi est un district montagneux de la province de Hà Giang. Il s’agit de la superficie de plantation de théiers la plus importante de la province. Les théiers Shan Tuyêt sont plantés dans les communes au sud du district", se déclare Hoàng Duc Tân, vice-président du Comité populaire du district de Hoàng Su Phi.Hoàng Su Phi compte actuellement plus de 4.500 hectares de plantations de théiers Shan Tuyêt, se trouvant essentiellement dans neuf communes. Actuellement, la superficie récoltée est d’environ 3.200 hectares et la production annuelle de thé frais est estimée à près de 13.000 tonnes. Chaque année, les produits transformés à base de thé se sont élevés à plus de 2.500 tonnes. Les cultivateurs sont principalement issus des minorités ethniques."En moyenne, nous avons 3-4 récoltes. Toutes les superficies sont naturelles, c'est-à-dire que nous n’utilisons pas de pesticides", révèle Dang Thi Nhây, commune de Ban Luôc. "En général, les théiers se développement bien. Nous coupons les herbes une seule fois par an. La plantation n’est pas trop difficile", fait savoir Dang Van Nam, commune de Ban Luôc.Des politiques pour la transformation théièreGrâce à la politique de développement du district visant à intensifier les théiers Shan Tuyêt, la vie des producteurs a beaucoup changé. De nombreuses familles ont du pouvoir d’achat pour acheter des biens de consommation courante tels que télévisions, réfrigérateurs, motos.Grâce au théier, des dizaines de milliers de travailleurs du district de Hoàng Su Phi ont trouvé de l’emploi et des centaines de foyers ont pu sortir de la pauvreté.En parallèle du développement des plantations, les autorités de Hoàng Su Phi favorisent les investissements pour les entreprises et les particuliers dans la construction des usines spécialisées dans la transformation du thé frais. Une politique visant à exploiter le potentiel économique de tous les acteurs locaux. L'un des établissements emblématiques est la coopérative de thé Phin Hô, qui fabrique les produits de la marque Fin Hô Trà.Créée en 2008, la coopérative Phin Hô dispose d’une usine de transformation dans le village de Làng Giang, commune de Thông Nguyên. Pour répondre aux besoins du marché, la coopérative investit dans différents types de machines de traitement du thé et modernise le processus de production grâce aux nouvelles technologies afin de créer des produits de haute qualité.Chaque année, la coopérative produit plus de 60 tonnes de thé séché avec un chiffre d’affaires de près de 10 milliards de dôngs. Jusqu'à présent, les produits à base de thé frais de Phin Hô sont vendus principalement à l'intérieur et à l'extérieur de la province.Parallèlement, l’établissement n’hésite pas à se diversifier avec la création d’une gamme de produits plus proche de la demande des marchés taïwanais et européens.Grâce à ces stratégies, les produits théiers de cette coopérative ont contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté et à l’enrichissement des populations locales. "Actuellement, le commerce des produits du thé contribue à environ 20% du PIB de notre district. Les entreprises cherchent à élargir le marché, surtout à l’étranger afin d’exporter davantage leurs produits", confie Hoàng Duc Tân, vice-président du Comité populaire du district de Hoàng Su Phi."Ces dernières années, notre coopérative a mis en vente différentes sortes de produits de qualité. Nous avons aussi exporté nos produits bios vers les marchés étrangers tels que Taïwan (Chine) et les pays européens", partage Triêu Mùi Khe, gestionnaire de la coopérative Phìn Hô.Dans la stratégie de développement du théier du district de Hoàng Su Phi, la zone de thé Shan Tuyêt est considérée comme un pilier important dans la restructuration économique de la localité. Le thé Shan Tuyêt a pour ambition d’intégrer les plus grandes compagnies de thé du pays, une volonté également partagé par les habitants de Hoàng Su Phi. - CVN/VNA