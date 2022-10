Cân Tho (VNA) – Les experts à un colloque international tenu mardi 4 octobre à Cân Tho se sont penchés sur le système des politiques de gestion des ressources naturelles et de l’environnement dans la région du delta du Mékong en vue de l’adaptation au changemement climatique.

L’événement co-organisé par l’Académie de politique dans la 4e région, l’Université de Cân Tho et l’Université de Northumbria visait à dresser un état des lieux de la mise en œuvre des politiques et à en proposer des solutions pour améliorer de gestion des ressources naturelles, de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong.



Le delta du Mékong, une vaste région qui représente 12% de la superficie et 19% de la population du pays, occupe une position stratégique et joue un rôle particulièrement important dans la politique, l’économie, la société, la défense et la sécurité.



Il est également le plus grand centre de production agricole du pays, contribuant à hauteur de 50% de la production de paddy, 65% de la production aquacole et 70% de la production arboricole, 95% de la production de riz et 60% de la production de poissons destinés à l’exportation.



Cependant, le delta du Mékong est l’un des quatre deltas du monde les plus vulnérables au changement climatique. Les aléas climatiques menacent sérieusement la vie et les moyens de subsistance des habitants, avec des répercussions graves sur la sécurité alimentaire nationale mais aussi mondiale.

Le delta du Mékong joue un rôle important dans le développement de l'ensemble du pays.





Après cinq ans de mise en œuvre de la Résolution n°120/NQ-CP du 17 novembre 2017 du gouvernement sur le développement durable et résilient au changement climatique du delta du Mékong, des progrès ont été faits dans l’approche de défense climatique passive pour s’orienter vers un paradigme de vivre proactivement avec la nature.



Selon les experts, en vue du développement durable du delta du Mékong, les localités de la région et les organes concernés doivent mettre en œuvre des solutions globales, promouvoir les liens régionaux et renforcer la gestion et l’utilisation efficace des ressources naturelles, la protection de l’environnement, en s’adaptant de manière proactive au changement climatique.



Le Docteur Phan Công Khanh, directeur de l’Académie de politique, a souligné mise en œuvre globale des politiques de gestion, d’exploitation, d’utilisation rationnelle et efficace des ressources naturelles, la restructuration économique associée à la rénovation du modèle de croissance et à l’adaptation au changement climatique, le développement de la science et de la technologie, la recherche de nouvelles forces motrices pour le développement durable.

Le Docteur Dô Ly Hoài Tân, de l’Institut des sciences sociales du Sud, a évoqué l’élaboration d’un ensemble de critères pour la gestion de la sécurité des ressources en eau dans le delta du Mékong, notamment l’accès aux ressources en eau propre, le niveau de perte d’eau, le taux de réussite du traitement des eaux usées, l’entretien du système d’approvisionnement en eau et de drainage. – VNA