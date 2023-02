Hanoi (VNA) - Les petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes ont montré leur participation limitée à l’économie circulaire pour des raisons à la fois subjectives et objectives, principalement liées aux ressources, à la sensibilisation, à la capacité et à la vision des avantages de l’économie circulaire, a déclaré le directeur de l’Institut pour le développement de l’économie circulaire (ICED), le professeur associé-Docteur Nguyên Hông Quân.

Champ éolien du groupe Trung Nam dans le district de Thuân Bac, province de Ninh Thuân. Photo : VNA



Du point de vue de l’efficacité, l’impact de l’économie circulaire est plus lent et n’est pas aussi fort que prévu, a-t-il dit, ajoutant que les politiques de soutien financier, scientifique, d’éducation et de formation et de communication pour l’économie circulaire restent limitées alors qu’il y a un manque de coordination entre les agences d’élaboration des politiques, les entreprises et les institutions scientifiques et technologiques.



La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Khalidi, a fait remarquer que l’économie circulaire est une opportunité économique pour les entreprises vietnamiennes.



Des études ont montré que le passage à l’économie circulaire crée des opportunités économiques d’une valeur de 4,5 billions de dollars dans le monde en réduisant le gaspillage, en stimulant l’innovation et en créant des emplois. Par conséquent, la communauté des affaires vietnamienne, en particulier les PME, devrait avoir une nouvelle perspective pour rejoindre ce processus.

Des ouvriers au travail dans une entreprise textile. Photo : VNA

À l’heure actuelle, les PME vietnamiennes représentent près de 96% du nombre total d’entreprises, utilisent 47% de la main-d’œuvre et contribuent à hauteur de 36% à la valeur ajoutée de l’économie nationale.



"Nous devons nous assurer que les entreprises reçoivent le soutien technique et financier nécessaire pour transformer le modèle de production et de consommation, s’aligner sur les politiques nationales en matière d’économie circulaire et récolter les bénéfices des accords commerciaux entre le Vietnam et d’autres pays", a déclaré Khalidi.



À cette fin, un récent programme de renforcement des capacités lancé par le PNUD, en partenariat avec l’ambassade des Pays-Bas, a formé plus de 100 entreprises vietnamiennes dans divers secteurs pour développer les modèles d’économie circulaire, adopter des technologies à faible émission de carbone et faire évoluer les modèles de production et de consommation vers des modèles plus verts.



Le vice-présidente de l’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement, Mai Thê Toan, a souligné que l’économie circulaire était une voie inévitable pour le Vietnam, compte tenu de ses ressources naturelles limitées, de sa forte population et de la pression croissante de la pollution environnementale.



Il a également révélé que son institut avait récemment esquissé le Plan d’action national sur l’économie circulaire, qui devrait être soumis au Premier ministre pour approbation avant le 31 décembre 2023. Cependant, pour l’instant, le projet de plan a été envoyé aux autorités locales, des entreprises et des instituts de recherche pour obtenir leurs commentaires.



"Nous devons développer un ensemble de lignes directrices sur la transition vers l’économie circulaire au Vietnam, qui indiqueraient aux entreprises comment intégrer l’économie circulaire dans leur fonctionnement", a-t-il ajouté. – VNA