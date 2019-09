Vientiane (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân s’est entretenue jeudi 26 septembre à Vientiane avec sa homologue lao Pany Yathotou au cours de sa visite au Laos.

Lors de l’entretien entre la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et sa homologue lao Pany Yathotou, jeudi 26 septembre à Vientiane. Photo: VNA

Nguyên Thi Kim Ngân a exprimé sa sympathie au Parti, à l’État et à la population lao pour les pertes en vies humaines et en biens causées par les récentes inondations dans six provinces du centre et du sud du Laos.

Elle a déclaré que certains bureaux de représentation vietnamiens au Laos ainsi que la communauté vietnamienne au Laos, des localités, des ministères et des départements vietnamiens ont collecté des fonds pour soutenir la population lao.

Le Vietnam est prêt à aider le Laos à faire face aux conséquences des inondations, a-t-elle déclaré, souhaitant que les populations sinistrées surmontent rapidement les difficultés pour rétablir la production et reprendre la vie quotidienne.

Discutant de la coopération entre les deux pays, Pany Yathotou a déclaré que l’échange de délégations à tous les niveaux est important pour résoudre les problèmes nécessitant une coordination étroite, en particulier dans le domaine économique.

Elle a suggéré que les deux pays complètent certains accords pour faciliter juridiquement la coopération bilatérale dans des domaines clés tels que les transports, les télécommunications, l’électricité et le commerce, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs projets d’investissement vietnamiens au Laos.



Au cours de l’entretien, les deux parties ont hautement apprécié la coopération entre les organes législatifs, soulignant que de nombreux accords conclus lors de la visite en mars 2019 au Vietnam de la plus haute législatrice lao ont été mis en œuvre et produit des résultats concrets.

Par exemple, les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos ont exhorté les gouvernements à examiner les propositions des deux commissions des relations extérieures sur la libre migration et le mariage sans papiers dans les zones à la frontière commune des deux pays.

Pany Yathotou a espéré que les deux Assemblées nationales continueraient de donner instruction aux ministères et aux localités de régler les cas restants avant l’expiration de l’accord en novembre prochain.

Depuis le début de cette année, les deux parties ont organisé un certain nombre de séminaires et d’échanges de délégations afin de partager informations et expériences professionnelles.

Le Vietnam et le Laos ont convenu d’accroître le partage d’expériences et les échanges de délégations à tous les niveaux, tout en renforçant la coordination pour superviser la mise en œuvre des accords signés, contribuant ainsi à promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement.

Les deux pays ont convenu de renforcer la coopération entre les deux Assemblées nationales et les conseils populaires provinciaux.



La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a remercié le Laos d’avoir soutenu l’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et a espéré que le Laos continuerait de soutenir le Vietnam dans ce poste, ainsi que la présidence de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), et Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020.



Elle a souhaité que le Laos renforce la coordination avec le Vietnam dans les forums parlementaires régionaux et internationaux tels que l’AIPA, l’Union interparlementaire (UIP), le Forum populaire de l’ASEAN (APF) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).



Se penchant sur la question de la Mer Orientale, les deux dirigeantes se sont accordées sur la position de maintenir et de protéger la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Mer Orientale, ainsi que de régler les différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d’oeuvrer avec les pays de l’ASEAN pour accélérer l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) pour des avantages communs dans la région et pour la paix et la stabilité mondiales. – VNA