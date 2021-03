Hanoi (VNA) - Avec un littoral s’étirant sur 3.260 km, le Vietnam abrite de nombreuses plages de sable fin. Sans oublier la multitude de baies, marais, lagunes et autres blocs de pierres à la structure originale, ou encore les îles tropicales aux plages immaculées.

Un coin de Vung Tàu. Photo: VNP

La longueur latitudinale du Vietnam fait qu’il est possible de passer des vacances sous le soleil toute l’année. Les plages du pays sont une invitation au bien-être et à la détente, bordées de restaurants et bars de luxe à Nha Trang, de resorts prestigieux sur la plage de Non Nuoc, de splendides dunes de sable blanc et ocre à Mui Né - une station balnéaire connue pour être un haut lieu de la pratique du kytesurf. Venez y faire un tour, vous pourrez ainsi vous faire votre propre impression !



* Vung Tàu



Ayant certes moins d’allure que Mui Né (Sud) et Nha Trang (Centre), Vung Tàu (Sud) est une villégiature balnéaire construit sous la domination française, mais maintenant délaissé par les touristes étrangers, même si certains adorent venir s’y ressourcer. En revanche, les citadins y viennent nombreux le week-end pour s’y reposer.



À seulement 128 km au sud-est de Hô Chi Minh-Ville, il est très facile d’accéder à cette station depuis la mégapole du Sud, en empruntant la route ou l’hydrofoil. Le moment idéal pour visiter est de novembre à avril ou de mai à octobre.



* Nha Trang



Entourée de montagnes et située au creux d’une magnifique baie abritant une vingtaine d’îles, Nha Trang est sans nul doute l’une des plus belles destinations touristiques du Vietnam, connue dans le monde entier. Sous le chaud soleil des tropiques, les touristes ont de quoi trouver leur bonheur : farniente sur la plage et lecture d’un best-seller, jet ski, parachute ascensionnel, plongée à travers les récifs coralliens...



La vie nocturne à Nha Trang vaut également le détour, avec de nombreux restaurants, bars et clubs qui n’attendent que vous. Pour davantage de tranquillité, il est également possible de prendre le bateau pour l’une des îles à Dôc Lêt (au nord de Nha Trang) connue pour ses belles plages de sable fin. Le moment idéal pour visiter est de juin à octobre ou de novembre à décembre.