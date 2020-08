Hanoï (VNA) - De fortes pluies ont tué au moins deux personnes dans la province septentrionale de Quang Ninh à 17 heures le 3 août, a rapporté le Bureau du Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre des catastrophes.

Photo : VNA



Dans la province centrale de Thanh Hoa, des averses ont également laissé plusieurs villages isolés et provoqué des glissements de terrain dans le district de Quan Son.



Les provinces de Hoa Binh, Yen Bai et Nghe An ont également subi de lourdes pertes matérielles.



Les villes et provinces touchées ont été invitées à suivre sérieusement télégramme officiel du Premier ministre N° 1021 / CD-TTg du 1er août et le document N° 297 / VPTT du 3 août du bureau pour faire face activement aux crues soudaines et aux glissements de terrain dans le Nord. - VNA