Phnom Penh, 11 août (VNA) - Les médias sociaux prennent rapidement le contrôle du secteur du commerce électronique au Cambodge, presque toutes les entreprises locales faisant la promotion de leurs services à l'aide de plateformes de médias sociaux, a révélé un dernier rapport de marché.

La cérémonie de lancement de la plateforme de commerce électronique Tinh Tinh au Cambodge (Photo : Khmer Times)

Le Khmer Times du 10 août a cité le Rapport des consomateurs 2023 publié par Standard Insights en collaboration avec Confluences qui a déclaré que les experts en numérisation estiment désormais que les projets et les entreprises de commerce électronique doivent tirer parti des plateformes de médias sociaux et les utiliser à leur plein potentiel afin de réussir dans le marché cambodgien.Selon diverses estimations, il y a 10,95 millions d'utilisateurs de médias sociaux au Cambodge, soit près de 65 % de la population totale. Facebook et d'autres plates-formes Meta continuent de dominer le nombre d'utilisateurs et la popularité parmi les plates-formes de médias sociaux."Comme dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, les achats en ligne sont devenus de plus en plus populaires dans le Royaume, de plus en plus de personnes se tournant vers Internet pour leurs besoins d'achat", indique le rapport.Avec 10,45 millions d'utilisateurs, Facebook est en tête de toutes les autres plateformes de médias sociaux au Cambodge, suivi de Facebook Messenger (7,20 millions), TikTok (7,06 millions), Instagram (1,75 million), LinkedIn (530 000) et Twitter (393 200).- VNA