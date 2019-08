Photo d'illustration : Internet

Manilles (VNA) – Le nombre de cas de dengue aux Philippines au cours des huit premiers mois de cette année a atteint plus de 188.000, a annoncé mardi le ministère philippin de la Santé.

Le ministère philippin a recensé 188.562 cas de dengue du 1er janvier au 3 août. Ce nombre représente plus du double des 93.149 cas enregistrés à la même période de l'an dernier.

En outre, ce ministère a indiqué qu'il y avait eu 807 décès, contre 497 décès déplorés à la même période en 2018.

Selon le ministère philippin de la Santé, les zones d'épidémie se situent principalement dans le centre et le sud du pays. Le groupe d'âge le plus touché par la dengue est celui des cinq à neuf ans, avec 43.047 cas, soit 23%.

"Les cas de dengue continuent d'augmenter", a déclaré le vice-ministre philippin de la Santé, Eric Domingo, en appelant les Philippins à redoubler d'efforts pour éliminer les gîtes potentiels de reproduction des moustiques.

Le 6 août, les Philippines a déclaré que l’éclosion de dengue représentait une épidémie nationale, ce qui permettra aux administrations locales d’avoir accès à fonds spécial d’intervention rapide.

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. Elle est le plus souvent bénigne, mais des formes sévères et imprévisibles surviennent dans environ 1% des cas, plus souvent chez les jeunes enfants. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) et se manifestent dans les 3 à 14 jours (4 à 7 jours en moyenne) qui suivent la piqûre par le moustique. Il n'existe pas encore de vaccin contre cette épidémie.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'incidence de la dengue a été multipliée par 30 au cours des 50 dernières années. -VNA