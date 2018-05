Hanoi (VNA) – Les Philippines restent l’un des pays leaders de la croissance économique d’Asie, selon le dernier rapport de l’ l'ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

Malgré un ralenti léger en 2017, l’économie philippine maintient une forte croissance. Les statistiques montrent que la croissance du PIB philippin est passée de 6,9% en 2016 à 6,7% l'année dernière. Les investissements fixes ont ralenti.

Grâce à la relance de l'exportation et à l'amélioration des dépenses budgétaires ainsi qu'à la mise en œuvre du plus grand programme d’infrastructures « Build Build Build », le PIB des Philippines devrait connaître une croissance de 6,8% en 2018 et de 6,9% l'année prochaine.

Selon le rapport de l’AMRO, la hausse des prix des aliments et de l'énergie a poussé l'inflation à revenir dans la fourchette cible d’entre 2% et 4% en 2017 jusqu'en février 2018, contre 1,8% en 2016. L'inflation sous-jacente a tendance à augmenter en raison de l’augmentation de la demande intérieure. -VNA