New Delhi, 2 juillet (VNA) - L'Inde et les Philippines ont convenu de renforcer davantage leur partenariat bilatéral dans des domaines tels que la défense, les transports maritimes, l'application de la loi, le commerce et l'investissement.

Les Philippines et l'Inde ont tenu la 5e réunion de leur Commission mixte sur la coopération bilatérale (JCBC) à New Delhi le 29 juin. (Photo : DFA)



La décision a été prise dans le cadre de la visite officielle en Inde du secrétaire philippin aux Affaires étrangères Enrique Manalo du 27 au 30 juin.Le ministre indien des Affaires relations, le Dr S. Jaishankar, et son homologue de Fillipo, Manalo, ont coprésidé la 5e réunion de leur Commission mixte sur la coopération bilatérale (JCBC) à New Delhi le 29 juin.Dans une déclaration commune publiée à l'issue de la réunion, les deux parties ont convenu d'améliorer l'interaction officielle entre les agences de défense, d'ouvrir le bureau résident de l'attaché de défense à Manille, compte tenu de l'offre de l'Inde pour une ligne de crédit concessionnelle pour répondre aux besoins de défense des Philippines.Reconnaissant l'importance croissante du secteur maritime pour les deux pays, ils se sont félicités du dialogue maritime bilatéral et de la coopération accrue en matière d'hydrographie.Ils attendent également avec impatience la signature du protocole d'accord sur la coopération maritime renforcée entre les garde-côtes indiens et les garde-côtes philippins (PCG).En ce qui concerne la coopération en matière d'application de la loi, ils ont encouragé les premières négociations en vue d'un traité bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale et d'un traité sur le transfèrement des personnes condamnées. La première série de pourparlers aura lieu aux Philippines en août prochain.Selon la Déclaration commune, les deux parties ont reconnu le terrorisme et les crimes transnationaux comme des menaces communes pour la sécurité. Les deux ministres ont ordonné que le 2e groupe de travail conjoint (JWG) sur la lutte contre le terrorisme se réunisse aux Philippines en 2023 et discute de l'élaboration d'un protocole d'accord sur Coopération dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.Concernant le commerce et l'investissement, ils ont exprimé leur satisfaction face au rythme croissant du commerce bilatéral, qui avait pour la première fois dépassé les 3 milliards de dollars en 2022-23 et ont convenu d'entamer des négociations sur un accord commercial préférentiel bilatéral.- VNA