Hanoï, 29 mars (VNA) - Les Philippines et les États-Unis ont lancé le 28 mars leurs plus grands exercices militaires conjoints sur l'île de Luzon.

Photo d'illustration : AFP/VNA

Les exercices de 12 jours, baptisés "Balikatan", impliquent près de 9.000 personnes des deux côtés, se concentrant sur la sécurité maritime, les opérations amphibies, l'entraînement au tir réel, la lutte contre le terrorisme, l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.Les exercices, qui sont une affaire annuelle mais ont été annulés ou réduits pendant la pandémie, sont les derniers sous le président philippin sortant Rodrigo Duterte.Le chef militaire philippin, le général Andres Centino, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture à Manille que la plus grande série d'exercices de Balikatan reflétait "l'approfondissement de l'alliance" entre les deux pays.Pendant ce temps, le général de division américain Jay Bargeron a déclaré que "l'amitié et la confiance" entre leurs forces armées respectives leur permettront de "réussir ensemble dans des opérations militaires".- VNA