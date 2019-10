Moscou (VNA) - Le président philippin Rodrigo Duterte et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu de renforcer la coopération entre les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) serre la main du président philippin Rodrigo Duterte avant leur entretien à Sotchi. Source: AFP

Lors de son entretien avec Rodrigo Duterte jeudi 3 octobreà Sotchi, Vladimir Poutine a affirmé que les Philippines sont un partenaire important de la Russie en Asie et que leur coopération bilatérale devrait se développer de manière constructive et mutuellement avantageuse.Le chef de l’Etat russe a déclaré que les entreprises russes sont prêtes à augmenter les livraisons aux Philippines de ressources minérales, d’aéronefs, d’équipements de transport et d’équipements spéciaux.La Russie s’intéresse à la coopération avec les Philippines dans les domaines de l’énergie nucléaire, de l’exploration spatiale et de la technologie numérique, a-t-il indiqué, ajoutant que Moscou est également disposée à partager ses expériences et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme avec les Philippines.Pour sa part, Rodrigo Duterte a confirmé son engagement à établir un partenariat solide avec la Russie.Selon lui, les deux pays ont renforcé la coopération gouvernementale au cours des deux dernières années et ont promu des projets dans les domaines de la défense, de la sécurité et des techniques militaires.Le dirigeant philippin a également souligné le mécanisme consultatif de haut niveau entre les ministères des Affaires étrangères, les conseils de sécurité nationale et les ministères des Finances des deux pays.L’entretien entre les deux dirigeants faisait partie de la visite en cours du président philippin en Russie, son deuxième voyage dans le pays après le premier en mai 2017. – VNA