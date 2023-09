Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 26 septembre (VNA) - Les Philippines envisagent d'autres options qu'un prix plafond pour lutter contre les prix élevés du riz, a déclaré l'Autorité nationale pour l'économie et le développement (NEDA) de ce pays.Le secrétaire de la NEDA, Arsenio Balisacan, et le secrétaire aux Finances, Benjamin E. Diokno, ont récemment proposé de réduire temporairement le droit de douane de 35 % sur le riz en provenance des pays de l'ASEAN et de ceux bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) environ à 0 à 10 %.Arsenio Balisacan a souligné la nécessité de réduire temporairement les droits de douane dans le contexte de hausse des prix mondiaux afin d'éviter des impacts négatifs sur les prix de détail, de gros et agricoles.Il a noté que la NEDA discuterait d'autres options pour réduire les prix du riz avec le président Ferdinand Marcos Jr. au lieu d'imposer un prix plafond. Le plafond des prix ordonné par le Président n'est que temporaire, le gouvernement devant rechercher de meilleures options.La NEDA surveille de près les prix mondiaux du riz et les volumes d’exportation des grands pays exportateurs. La récente interdiction d'exportation de riz imposée par l'Inde et la pression exercée par les principaux pays exportateurs comme le Vietnam et la Thaïlande ont fait grimper les prix mondiaux.