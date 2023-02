Hanoï, 22 février (VNA) - La banque centrale des Philippines (BSP) a déclaré le 21 février que la balance des paiements globale (BOP) avait affiché un excédent de 3,1 milliards de dollars en janvier, un renversement par rapport au déficit de 102 millions de dollars enregistré un an plus tôt.

La banque centrale des Philippines. Photo : elegal.ph

La BSP a déclaré que l'excédent de la BOP de janvier reflète les entrées provenant principalement des dépôts nets en devises du gouvernement national auprès de la BSP, qui comprennent le produit de l'émission d'obligations mondiales des Philippines et le revenu net des investissements de la BSP à l'étranger.Selon la banque, la position de la balance des paiements reflète une augmentation du niveau final des réserves internationales brutes (GIR) à 100,7 milliards de dollars à la fin janvier 2023, contre 96,1 milliards de dollars à la fin décembre 2022.La BSP a ajouté que le dernier niveau de GIR représente un tampon de liquidité externe équivalant à 7,6 mois d'importations de biens et de paiements de services et de revenus primaires.En outre, la BSP a indiqué qu'elle représente également environ 6,2 fois la dette extérieure à court terme du pays sur la base de l'échéance initiale et 4,1 fois sur la base de l'échéance résiduelle.- VNA