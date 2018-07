Le forces des gardes-frontières et les habitants nettoient l'environnement au long de la rivière Dong Mo. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Le 18 juillet, les forces des gardes-frontières, les autorités et habitants de deux communes de Hoanh Mo, Dong Van du district de Binh Lieu (province vietnamienne de Quang Ninh) et du bourg de Dong Zhong, dans la ville de Fangchenggang de la province chinoise du Guangxi, ont coordonné pour nettoyer l'environnement le long de la frontière de la rivière Dong Mo, à la borne frontalière 1316 (2) +500.

Il s’agissait d’une initiative des soldats, habitants et autorités des communes de Hoanh Mo, Dong Van et du bourg chinois de Dong Zhong qui ont établi de relations d'amitié en juin 2017. Cette activité contribue à assainir l'environnement dans les zones frontalières des deux pays, créant ainsi des conditions propices au commerce transfrontalier.



Le lieutenant-colonel Le Anh Tuan, commandement de la garde-frontière de la porte frontalière Hoanh Mo, a déclaré que cette activité mensuelle faisait partie du mécanisme de coopération entre les deux communes vietnamiennes et le bourg chinois afin de renforcer la solidarité entre les peuples et la sécurité frontalière entre les deux pays.



Le garde-frontière de Hoanh Mo a pour mission de protéger plus de 43 km de ligne frontalière s'étendant sur six communes frontalières.



Ces derniers temps, la situation de sécurité et d'ordre dans les zones frontalières a été bien assurée, contribuant ainsi à stimuler le développement socio-économique de la localité. -VNA