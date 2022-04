Hanoi, 15 avril (VNA) – Les Pays-Bas, forts de leurs atouts dans des domaines tels que la gestion et la gouvernance des ressources en eau, le développement agricole durable et la logistique, ont coopéré et soutenu les localités dans le delta du Mékong pour faire face au changement climatique.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, Pham Tân Công lors du forum d’affaires du delta du Mékong, à Cân Tho. Photo : VNA



Afin de concrétiser des projets de soutien au delta du Mékong, les Pays-Bas ont investi environ 50 millions de dollars provenant du budget de l’État et de ressources privées dans des projets et initiatives dans ce domaine, a fait savoir l’ambassadrice des Pays-Bas au Vietnam, Elsbeth Akkerman, lors d’un récent forum d’affaires du delta du Mékong organisé à Cân Tho.



En plus des projets en cours de déloiement pour assister les provinces et les villes dans le delta du Mékong, des experts et des scientifiques néerlandais ont également proposé des solutions d’adaptation pour soutenir les habitants locaux.



Selon Sepehr Eslami, un expert néerlandais en eau, l’intrusion saline a atteint un niveau élevé en peu de temps, les nappes phréatiques surexploitées en zone rurale est un problème qui doit être résolu rapidement pour limiter l’affaissement des sols dans le delta du Mékong.



Par conséquent, il a recommandé de construire des barrages pour empêcher l’intrusion saline, réguler et les sources d’eau, de guider la population à changer de méthodes culturales adaptées à l’intrusion saline et à l’affaisement des sols, de remplacer les pratiques d’irrigation par submersion par celles d’irrigation localisée, de stocker les eaux des crues pour ensuite les utiliser en saison sèche.



Le delta du Mékong, surnommé le grenier à riz du Vietnam, est l’un des quatre deltas du monde les plus vulnérables au changement climatique. Salinisation des terres arables, affaissement des sols, sécheresse, les aléas climatiques menacent sérieusement la vie et les moyens de subsistance des habitants.

Sous l’impact du changement climatique, le delta du Mékong est confronté à des défis liés à la terre, à l’eau et à l’environnement, ainsi qu’à de nombreux autres risques liés au climat, a indiqué le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, Pham Tân Công.

Par ailleurs, le delta du Mékong fait face à d’énormes défis en termes de reconversion agricole, de transformation numérique et de transition démographique. Il connaît également des chocs environnementaux majeurs tels que l’environnement pédologique, aquifère, aérien et écologique.

L’eau de mer se jette dans le Mékong chaque année dans le cadre du système de delta naturel, mais elle n’a jamais pénétré jusqu’ici ou avec une telle intensité. Cela représente une grande menace pour les agriculteurs de la région et à plus grande échelle une menace également pour la sécurité alimentaire du pays. – VNA