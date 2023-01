Photo: tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et les Pays-Bas ont renforcé leur partenariat au développement durable dans les secteurs de l’agriculture durable, de la gestion de l’eau et de l’adaptation au changement climatique.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, lors d’une interview accordée au journal vietnamien « Dau tu » (Investissement).



Selon lui, la coopération étroite entre les deux parties aboutit à de nouvelles visions et de plus en plus d’entreprises néerlandaises viennent investir au Vietnam.



En ce qui concerne la coopération bilatérale dans le commerce vert, l’ambassadeur Kees van Baar a affirmé que les Pays-Bas investissaient dans l’amélioration de la capacité des entreprises vietnamiennes de répondre aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Dans le cadre du Forum et de l’Exposition sur l’économie verte 2022 à Ho Chi Minh-Ville, l’ambassade des Pays-Bas au Vietnam a organisé certains colloques et compte organiser des activités similaires, a-t-il indiqué.



Le diplomate néerlandais a en outre affirmé que son pays était prêt à partager avec le Vietnam des connaissances et des expériences dans le processus de passage d’une agriculture et d’une industrie manufacturière traditionnelles à une industrie de haute technologie.



L’ambassadeur Kees van Baar s’est enfin déclaré fier que les Pays-Bas soient le plus grand investisseur européen au Vietnam et que les entreprises néerlandaises, avec leurs investissements et activités innovantes et durables, contribuent activement aux progrès du Vietnam.-VNA