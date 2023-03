Lors du séminaire scientifique. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le séminaire scientifique intitulé "Solutions vertes pour l'économie circulaire et gestion des déchets : expériences des pays nordiques et implications politiques pour le Vietnam'' a eu lieu le 23 mars, à Hanoï.Organisé par l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et quatre ambassades des pays nordiques au Vietnam que sont Danemark, Finlande, Norvège et Suède, ce séminaire annuel depuis 2018 est une activité entrant dans le cadre de l'initiative de ces parties.S'exprimant à l'ouverture du séminaire, le professeur associé-Dr Duong Trung Y, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a souligné que cet événement avait eu lieu juste à l'occasion de la Journée nordique (23 mars) et de la célébration de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et ces pays nordiques.Selon lui, alors que le Vietnam s'engage à la transition vers une économie plus verte et à faible émission de carbone après la pandémie de COVID-19, c'est vraiment le bon moment pour intégrer l'économie circulaire afin de gérer efficacement les ressources, limiter les émissions et les déchets, et régénérer l'environnement.Cet expert a souligné que les expériences internationales, y compris des pays nordiques, sur le développement de l'économie circulaire aideraient le Vietnam à avoir plus de suggestions politiques adaptées à ses conditions réelles pour construire une économie durable, contribuant à améliorer la qualité de vie de ses habitants.De son côté, l'ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Måwe a souligné que les pays nordiques souhaitaient partager leurs précieuses leçons et expériences pour la transition de leur modèle économique plus durable, tout en assurant la croissance économique et l’innovation.Selon la diplomate suédoise, le Vietnam peut entamer un processus de développement d'une économie circulaire en traitant les ordures et les déchets pour les transformer en matières premières et en carburant au lieu de les mettre en décharge, ou de les brûler. De plus, il est nécessaire de maximiser le modèle de partenariat public-privé dans la construction et le développement d'une économie circulaire, a-t-elle précisé.Lors du séminaire, des représentants d'un certain nombre d'organisations et d'entreprises nordiques... ont présenté et discuté du modèle d'entreprise circulaire ainsi que des engagements visant à accroître le recyclage, à réduire les déchets et les émissions de carbone pendant leur fonctionnement. Selon eux, l'amélioration des compétences, les finances, l’application des technologies et l'environnement juridique favorable constituent la clé pour tirer le meilleur parti de la transition verte.-VNA