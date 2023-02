Le Vietnam à la réunion ministérielle en ligne des pays membres du CPTPP et du Royaume-Uni pour discuter de son adhésion à cet accord. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les ministres des pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Royaume-Uni ont assisté mercredi 22 février à une réunion ministérielle en ligne pour discuter des négociations de l'adhésion du Royaume-Uni.

Le ministre vietnamien du Commerce et de l'Industrie, Nguyên Hông Diên, a assisté à la réunion qui était présidée par Shigeyuki Goto, ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, également président du groupe de négociations sur l'accession du Royaume-Uni, avec la participation des ministres de l'Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, de Malaisie, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour.

Les ministres ont convenu de continuer à promouvoir les négociations afin de maintenir le niveau élevé d'engagements et d'ouverture du marché de l'accord.

Ils ont également accueilli le Chili en tant que 10e membre de l'accord, après son entrée en vigueur dans le pays le 21 février.

Le ministre Nguyên Hông Diên a affirmé qu'il continuerait à se coordonner activement avec les autres pays du CPTPP pour conclure bientôt les négociations du Royaume-Uni pour rejoindre l'accord dans le principe d'assurer des normes élevées de l'accord.

Le ministre vietnamien du Commerce et de l'Industrie, Nguyên Hông Diên, lors de la réunion. Photo: VNA

La participation du Royaume-Uni - l'une des principales économies développées au monde - offrira non seulement des opportunités de commerce et d'investissement à chaque pays membre, mais affirmera également la position du CPTPP en tant qu'un accord de libre-échange de nouvelle génération et de haut niveau et un modèle de coopération économique régionale pour le 21e siècle.

La prochaine session de négociation entre les pays du CPTPP et le Royaume-Uni se tiendra dans la ville de Phu Quôc, province vietnamienne de Kiên Giang, à partir du 27 février. -VNA