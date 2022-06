Un numéro de danse de l'ambassade du Vietnam au Bazar 2022 en Argentine. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) – Des pays membres de l'ASEAN en Argentine, à savoir le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie, ont organisé le 25 juin le Bazar annuel de l'ASEAN en vue de renforcer les échanges culturels, faire promotion de l’image du pays et du peuple de chaque membre, tout en améliorant la compréhension mutuelle et resserrant les relations d'amitié et de coopération avec le pays hôte.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur malaisien Nur Azman Abdul Rahim, président tournant du Comité de l'ASEAN en Argentine, a affirmé qu'il s'agissait de l'occasion pour chaque pays de présenter sa propre image et sa culture imprégnée de l’identité nationale.



L'ambassadeur a également insisté sur l'esprit de solidarité et de coopération entre les pays de l'ASEAN dans l'organisation d'un événement annuel significatif pour le processus de consolidation de l'unité et de l'intégration de la région.



Il a déclaré que l'événement contribuerait à renforcer et à approfondir les relations culturelles entre les pays de l'ASEAN et l'Argentine.



Pour sa part, le sous-sécrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Claudio Javier Rozencwaig, a estimé que cette activité était très importante pour promouvoir la compréhension mutuelle, aidant les Argentins à mieux comprendre les cultures des pays en Asie du Sud-Est.



Il a également fait l’éloge du développement économique remarquable de l'ASEAN, ainsi que de son rôle croissant sur la scène internationale au fil des ans.



L'Argentine attache toujours une grande importance à la promotion des liens avec les pays de l'ASEAN dans tous les domaines, notamment la politique, l'économie, la culture, la science et la technologie, l'éducation, les sports..., a-t-il souligné.



Dans le cadre de la foire, l'ambassade du Vietnam a présenté des produits artisanaux traditionnels et des plats typiques comme le pho, les nems qui ont fait forte impression auprès des touristes étrangers et locaux. En outre, des célèbres sites touristiques vietnamiens ont été présentés aux touristes argentins. -VNA