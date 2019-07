Hanoi, 1er juillet (VNA) – Les pays de l’ASEAN ont convenu que l'échange d'informations, la coopération en matière de recherche et l'amélioration de l'élevage de crevettes dans la région devraient être examinés en fonction des intérêts et des préoccupations des pays membres de l'ASEAN.

Les pays de l’ASEAN coopèrent dans le développement de la pêche. Photo : VNA

Ce fut l'un des contenus adoptés lors de la 9ème réunion de l'Alliance des crevettes de l'ASEAN, du 11ème forum consultatif des pêches de l'ASEAN et de la 27ème réunion du groupe de travail sur la pêche de l'ASEAN qui ont eu lieu du 24 et au 29 juin.

Les pays membres de l'ASEAN avec des partenaires régionaux et internationaux tels que la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), SEAFDEC (Centre de développement de la pêche en Asie du Sud-Est), JICA, le Japon, l’Union européenne (UE), l’Australie ... ont échangé des informations, discuté des questions de coopération et de développement en matière de pêche en Asie du Sud-Est, contribuant considérablement au développement durable du secteur de la pêche, garantissant la sécurité alimentaire dans la région, et de la communauté économique de l'ASEAN.

Lors de la 9e réunion de l'Alliance des crevettes de l'ASEAN, les délégués ont convenu de prendre des mesures pour évaluer le système GAP de l'ASEAN concernant la crevette et d'étudier la mise en place du système de certification de l'ASEAN afin d’encourager les pays membres à appliquer le système GAP de l'ASEAN dans la crevetticulture.

Les participants ont également convenu de mettre à jour les informations sur les aliments pour animaux, les maladies, les informations sur la crevetticulture, sur les marchés internationaux ainsi que les résultats de recherches scientifique et technique relatives aux crevettes d'élevage.

Lors du 11e forum de consultation sur la pêche de l'ASEAN, les participants ont été informés du processus de proposition et d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action régional sur le contrôle de la force d'exploitation (RPOA-Capacité de pêche) ainsi que des résultats des Directives de la FAO pour la pêche artisanale mises en œuvre par les pays de l'ASEAN et les organisations de pêche régionales et internationales.

La 27e réunion du groupe de travail sur les pêches de l'ASEAN a adopté d'importantes lignes directrices sur le développement des pêches régionales pour la période 2019-2020. Les pays membres de l'ASEAN ont fortement approuvé la politique de création d'un réseau anti-pêche illégal, non déclaré et non réglementé par l'ASEAN dans le but de partager des informations, d’améliorer les capacités de gestion et de lutter contre la pêche illégale pour les pays membres. - VNA