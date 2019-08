Phnom Penh (VNA) – Un accord de coopération avec 13 contenus a été signé à l’issue de la 4e conférence des Commissions de la défense et de la sécurité des Assemblées nationales (AN) du Cambodge, du Laos et du Vietnam, tenue ce mardi 27 août à Phnom Penh.



Les représentants de trois pays ont affirmé leur soutien à la Déclaration commune des présidents de l’AN lors de la 27e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP) à Siem Reap. Ils ont souligné que l’instauration de la confiance entre les pays dans cette région était la condition fondamentale pour la paix, la sécurité, le développement durable, outre la nécessité de lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale, l’utilisation responsable du réseau pour les progrès sociaux.



Les parties ont soutenu la Déclaration commune du Sommet du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, tenu en mars 2018, sur le développement de la capacité et le partage d’informations.



Les trois pays ont souligné que la garantie de la sécurité et de la sûreté, le développement d’un environnement durable dans la région frontalière commune, le renforcement de la connexion et de la compétitivité, le développement de l’économie privée faisaient partie de la chaîne d’approvisionnement de la région et du monde. Ils ont salué les efforts et le dynamisme des gouvernements de ces trois dans la délimitation des frontières.

Ils continuent de renforcer leur coopération en matière de supervision parlementaire dans le cadre du système juridique de chaque pays, en intégrant les objectifs de développement durable dans les plans de développement socio-économique de leurs provinces frontalières.

Les ministères concernés et les autorités des provinces frontalières des trois pays devraient réaliser plus efficacement leurs relations de coopération pour résoudre positivement les problèmes qui se posent afin de construire des zones frontalières de paix, de stabilité et de prospérité, répondant aux aspirations des peuples des trois pays.

Ils devraient également encourager l'utilisation de lignes téléphoniques d'urgence, en particulier au niveau local, afin de prévenir le terrorisme et les crimes transnationaux; veiller au respect du principe de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui; sensibiliser davantage les trois peuples à l’importance de la démarcation des frontières terrestres et à la prévention de la migration illégale et du trafic illicite dans les zones frontalières.

Des commissions de la défense et de la sécurité des Assemblées nationales (AN) du Cambodge, du Laos et du Vietnam encouragent les organes gouvernementaux à renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement, de gestion durable et efficace des ressources naturelles, d'échange d'informations et d'expérience en matière de contrôle et de prévention des épidémies.

Les trois pays ont convenu d’échanger régulièrement des informations sur l’alerte précoce des catastrophes naturelles. Les trois commissions poursuivent leur coopération étroite et leur entraide mutuelle lors des forums régionaux et internationaux pour maintenir la sécurité, la stabilité et la solidarité dans la région.

Les trois parties sont tombées d’accord sur l’organisation de la prochaine conférence en 2021 au Laos.

La 4e conférence des Commissions de la défense et de la sécurité des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam a porté sur le rôle de supervision de ces commissions pour la coopération et l’édification des frontières de paix et d’amitié. - VNA