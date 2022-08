Des représentants du secteur de la chemin de fer des pays de l'ASEAN. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - La 42e conférence des directeurs généraux des chemins de fer de l'ASEAN sur le thème "reprise et développement" a débuté mardi 23 août à la ville centrale de Da Nang .

Cette conférence de trois jours réunit 170 représentants du Cambodge, d'Indonésie, du Laos, de Malaisie, du Myanmar, de Thaïlande et du Vietnam et cible la reprise et le développement du secteur ferroviaire post-pandémie.

Cet événement est une opportunité pour les responsables du secteur ferroviaire des pays de l'ASEAN et de leurs partenaires de partager leurs expériences en matière de gestion et d'exploitation efficaces, de renforcer la coopération, de connecter la région et de démontrer le rôle important des chemins de fer du système de transport, contribuant ainsi au développement socio-économique de chaque pays, ainsi que la prospérité de la communauté de l’ASEAN, a déclaré le vice-président du Comité pour la gestion des fonds étatiques dans les entreprises du Vietnam, Nguyên Ngoc Canh, dans son discours d’ouverture.

De son côté, le directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), Dang Sy Manh, a souligné que pendant la période de l'épidémie de Covid-19, le secteur de la chemin de fer du Vietnam ont appliqué de nombreuses mesures flexibles pour organiser avec succès le transport international de conteneurs.

Le directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), Dang Sy Manh. Photo: VNA



L'accent mis sur le développement du transport de marchandises n'est pas seulement une solution temporaire pendant la pandémie de COVID-19, mais aussi une orientation à long terme du secteur ferroviaire du Vietnam, a-t-il dit.

Le développement du transport ferroviaire international créera des chaînes de transport, contribuant à promouvoir le commerce et le développement socio-économique entre les pays de la région et du monde, a-t-il affirmé.

Cet événement annuel est organisé alternativement dans un pays membre de l'ASEAN. Selon le plan initial, la conférence se tient au Vietnam en 2020. Cependant, elle a été retardée de 2 ans en raison de l'épidémie de Covid-19.

C'est la cinquième fois que la VNR organise cette conférence qui, avec la participation des directeurs généraux de ce secteur, a pour but de développer les chemins de fer en Asie du Sud-Est. Elle permet en outre à ces responsables régionaux de rencontrer des producteurs et des fournisseurs mondiaux de technologies en ce domaine. -VNA