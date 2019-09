Sydney (VNA) – Une intellectuelle à l’Université de La Trobe, de l’État de Victoria en Australie, a souligné que les pays devraient faire opposition à toute activité qui viole la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Haiyang Dizhi 8. Source: Weibo/The Australian

Le Docteure Bec Strating, maître de conférences en politique et relations internationales au Département de politique, de médias et de philosophie dudit établissement, a fait ces remarques au sujet de l’intrusion du navire d’étude géologique chinois Haiyang Dizhi 8 dans la zone économique exclusive du Vietnam.La CNUDM revêt une importance particulière pour les pays côtiers de l’Asie du Sud-Est, car elle leur fournit un cadre juridique en matière de droits de pêche et de droit d’exploiter les ressources énergétiques ainsi que de nombreux autres droits, a-t-elle souligné, indiquant que tous les pays doivent donc se conformer à la CNUDM et s’opposer aux activités qui violent ce traité international.La Mer Orientale est une route commerciale importante pour de nombreux pays. Par conséquent, dans tous les cas, tous les États doivent soutenir et défendre les principes de la liberté de commerce et de navigation, a-t-elle estimé.Après son retrait, le 7 août, suite aux demandes répétées du Vietnam, le navire d’étude géologique chinois Haiyang Dizhi 8 est de nouveau entré le 13 août 2019 dans la zone économique exclusive du Vietnam, accompagné d’escorteurs chinois.Le Vietnam a maintes fois exprimé ses points de vue et pris des mesures conformes à la CNUDM, demandant de respecter sa souveraineté, ses droits souverains et de juridiction conformément au droit international.La Docteure Bec Strating a apprécié les mesures prises jusqu’à présent par le Vietnam pour protéger sa souveraineté, ses droits souverains et de juridiction sur la zone économique exclusive et le plateau continental du pays, assurer des partenariats avec les pays souhaitant protéger l’ordre basé sur des règles.En outre, le Vietnam joue également un rôle important dans le processus de négociation en vue de l’élaboration d’un Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC), a-t-elle ajouté. – VNA