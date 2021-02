Photo d'illustration. Photo : VNA

Dans son message, le Comité central du PPRL a écrit que la création du PCV, fondé et formé par le président Ho Chi Minh, a été un tournant historique de la révolution vietnamienne.Depuis sa création, le PCV a défini des lignes directrices et des politiques solides correspondant à chaque période révolutionnaire et a conduit le peuple vietnamien à de glorieuses victoires dans la lutte pour l'indépendance nationale et la réunification, ainsi que de grandes réalisations dans l’œuvre de construction et de défense nationales, en particulier les succès obtenus au cours les 35 ans du «Doi moi» (Renouveau) initié et dirigé par le PCV, a-t-il déclaré.«Le PPRL tient à adresser ses chaleureuses félicitations pour les réalisations et les succès énormes et complets que le PCV a obtenus au cours des 91 dernières années, en particulier le 13e Congrès national du Parti très réussi. ‘’Nous sommes fermement convaincus que sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien continuera d’obtenir des résultats encore plus grands et de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti. »Le Comité central du PPRL a également exprimé sa fierté que la solidarité spéciale Laos - Vietnam, nourrie par les présidents vietnam ien Ho Chi Minh et lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et testée par le «feu de la révolution», soit devenue un bien commun précieux, la règle d'existence et de développement des deux nations, et l'un des facteurs décisifs du succès de la révolution de chaque pays, qui n'a cessé de s'intensifier à la fois de manière extensive et intensive dans tous les domaines.Le Parti, l'État et le peuple lao feront tout leur possible pour protéger, maintenir et entretenir les relations Laos-Vietnam dans l'intérêt du peuple des deux nations, ainsi que pour la paix, l'amitié et la coopération dans la région et dans le monde, a écrit le message.Il a ajouté que le Parti, l’État et le peuple du Laos reconnaissent également le soutien et l’assistance précieux, importants, efficaces et opportuns de leurs homologues vietnamiens à la révolution de leur pays à travers l’histoire.Pour sa part, le Comité central du PPC a félicité et hautement apprécié les énormes réalisations que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont obtenus récemment.Il s'est également réjoui du développement incessant de l'amitié traditionnelle, de la solidarité et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les États et les peuples du Cambodge et du Vietnam.Le PPC a affirmé sa détermination de continuer à développer les relations entre les deux pays conformément à la devise «bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable à long terme», exprimant sa conviction que sous la direction saine et clairvoyante du PCV, le peuple vietnamien récoltera de nouvelles et plus grandes réalisations et mettra en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti.Il a également souhaité que le PCV continue d’obtenir plus de succès dans l'industrialisation et la modernisation nationales, et a espéré le renforcement continu de l'amitié traditionnelle, de la solidarité et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les États et les peuples du Cambodge et du Vietnam.A cette occasion, Sounthon Xayachak, secrétaire du Comité central du PPRL et présidente de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL a adressé ses félicitations à Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV.-VNA