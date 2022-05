Hanoi (VNA) - L’Administration des sports du Vietnam a été invitée à informer toutes les délégations sportives étrangères aux prochains SEA Games 31 de la suspension de la déclaration de santé Covid-19 aux postes-frontières vietnamiens, selon un texte urgent.

Le Département général de médecine préventive a publié un document sur la suspension de la déclaration de santé COVID-19 au service des prochains SEA Games 31. Photo: VNA

Ce texte a été envoyé par le Département général de médecine préventive du ministère de la Santé, demandant à la VSA de faire rapport au comité d’organisation des SEA Games 31 et d’informer les autres délégations participantes de la nouvelle politique.

Toutes les personnes arrivant au Vietnam n’ont plus à soumettre leur déclaration de santé, à partir de 00h00 le 27 avril, a annoncé le ministère de la Santé.

Auparavant, le ministère a également publié une directive sur les mesures de contrôle du Covid-19 lors du plus grand événement sportif régional, indiquant que tout invité qui occupe un poste de niveau vice-ministériel ou supérieur, ainsi que les chefs et chefs adjoints des délégations sportives ne seront ni besoin de présenter des résultats de test Covid-19 négatifs lors de l’entrée au Vietnam ni de passer des tests après l’arrivée. De plus, ils n’ont pas besoin de se mettre en quarantaine obligatoire.

Les officiels sportifs, les arbitres et les athlètes doivent avoir des résultats de test RT-PCR/RT-LAMP certifiés négatifs dans les 72 heures ou des tests antigéniques rapides dans les 24 heures avant leur entrée au Vietnam, mais ne seront pas soumis à une quarantaine.

Les SEA Games 31, sur le thème «Pour une Asie du Sud-Est plus forte», se dérouleront du 12 au 23 mai à Hanoi et dans 11 localités voisines. Ils mettront en vedette 40 sports avec 526 événements et devront attirer environ 10.000 participants. – VNA