Hanoi (VNA) - Une conférence sur le rôle du parlement dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) a été organisée mercredi 6 avril en présentiel et en ligne.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân prenant la parole lors de la conférence, le 6 avril. Photo : VNA

L’événement a été organisé par la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Union interparlementaire (UIP).

S’adressant à la conférence, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que le développement durable est un besoin urgent et également une tendance inévitable dans le processus de développement de chaque pays.

Pour le Vietnam, le développement rapide et durable est considéré comme une tâche centrale et une cible de toutes les politiques de développement socio-économique, a-t-il indiqué.

Au cours de l’exécution de cette tâche, l’Assemblée nationale a joué un rôle important dans la construction et le renforcement institutionnels pour le développement durable en termes d’économie, de politique, de culture, de société et d’environnement.

L’Assemblée nationale a également renforcé la coopération avec des partenaires internationaux pour accroître le partage d’expériences, participé activement aux mécanismes de coopération parlementaire multilatéraux et régionaux afin de pousser la réalisation des engagements liés au développement durable et au changement climatique.

Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Vu Hai Hà (centre), lors de la conférence, le 6 avril. Photo : VNA

Elle a contribué en avançant nombre de propositions pour renforcer les actions des parlements des pays en faveur du développement durable, selon le vice-président permanent de l’Assemblée nationale.

La vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Thi Bich Ngoc, a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait considérablement affecté la mise en œuvre des ODD par le Vietnam, mais que le pays avait soutenu ses efforts et continué à faire des progrès substantiels.

Cependant, le pays est toujours confronté à de nombreuses difficultés et défis pour maintenir les acquis obtenus pour atteindre les ODD d’ici 2030, a-t-elle souligné.



Dans son allocution, le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, a affirmé que les parlements ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation des ODD, en assurant la surveillance et en promouvant des actions fortes de la part des gouvernements.

Il a ajouté que la pandémie de Covid-19 a eu de graves répercussions sur tous les aspects socio-économiques et a été le fardeau le plus lourd pour les groupes vulnérables.

Compte tenu de cela, il est nécessaire de perfectionner des politiques et des lois qui répondent simultanément aux exigences nationales et aux engagements internationaux, sont liées aux ODD et garantissent l’égalité pour tous les groupes, en particulier les plus vulnérables, afin que personne ne soit laissé pour compte.

Au cours de ce processus, les parlementaires sont importants pour aider à garantir des priorités appropriées associées aux engagements en matière de développement durable, ainsi qu’une coordination étroite dans la mise en œuvre d’objectifs concrets, a-t-il indiqué. – VNA