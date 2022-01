Hanoi (VNA) - La pandémie de Covid-19, avec ses développements compliqués, a stimulé le commerce électronique, les paiements autres qu’en espèces représentant 70% du total des transactions de détail au Vietnam l’année dernière.



Selon une enquête menée auprès de 15.000 détaillants par la société technologique Sapo, les paiements sans numéraire en 2021 représentaient 72,8% du total des transactions, en hausse de 9% en glissement annuel.



Les paiements via des comptes bancaires sont devenus la méthode la plus populaire, représentant 36,5% du total des transactions dans les magasins de détail, les restaurants et les cafés, suivis par les espèces (29,8%), les portefeuilles électroniques (14,8%), le code QR (9,9%), les cartes bancaires (8,5%) et les passerelles de paiement (0,5%).



En particulier, 89,3 % des détaillants ont des évaluations positives des paiements autres qu’en espèces, les considérant comme une tendance actuelle et future.



De nouveaux outils de paiement sans numéraire devraient être lancés prochainement pour réduire les difficultés auxquelles sont actuellement confrontés certains commerçants. – VNA