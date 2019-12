Hanoi (VNA) - Les paiements sans numéraire augmenteraient non seulement la circulation des capitaux, mais contribueraient également à stimuler l’économie Internet, a déclaré mercredi 10 décembre le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors du Forum de développement de l’écosystème du paiement électronique 2019. Photo : VNA



Il a fait cette déclaration lors du Forum de développement de l’écosystème du paiement électronique 2019 sous le thème «Motivation par la technologie de la puce», co-organisé par Thoi bao Kinh te Vietnam (Vietnam Economic Times) et la National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS) à Hanoi.



L’économie de l’Asie du Sud-Est était dynamique avec une économie Internet de 100 milliards de dollars qui devrait tripler au cours des cinq prochaines années, a-t-il indiqué.



Afin de promouvoir l’économie Internet, un consensus est nécessaire entre les organismes publics, les entreprises et les banques, a-t-il déclaré.



La technologie a dû être promue pour intégrer les informations, y compris les données personnelles, l’assurance maladie et les données bancaires, a-t-il estimé.



Il a également noté que le Bureau politique et le gouvernement avaient adopté des résolutions, des stratégies, des directives et des décisions sur la manière d’utiliser la quatrième révolution industrielle.



Plus précisément, la proportion des paiements en espèces serait inférieure à 10% d’ici la fin de l’année prochaine et inférieure à 8% d’ici 2025.



Le gouvernement a déjà demandé aux entreprises de collecter les paiements sans numéraire pour les taxes, les assurances, les télécommunications et l’électricité.



Le gouvernement a également décidé de fixer des objectifs d’éducation et de santé pour les paiements non monétaires plus tôt cette année, a-t-il souligné.



La pression d’innover pour mettre à jour les nouvelles technologies dans les services bancaires et financiers a fait avancer le système bancaire ainsi que les organisations financières et non financières au Vietnam.

La Banque d’Etat du Vietnam a prévu de construire, de modifier et de compléter le couloir juridique pour les activités bancaires et de paiement afin de répondre aux exigences des nouveaux modèles commerciaux et des produits et services sur les plateformes informatiques, en mettant l’accent sur les services bancaires et les paiements numériques, a fait savoir sa vice-gouverneure Nguyen Kim Anh. – VNA