Paiement par le code QR. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le paiement sans numéraire s'est fortement développé dans des domaines, notamment les services de restauration, selon Winnie Wong, directrice nationale de Mastercard pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

En Asie du Sud-Est, les transactions en espèces dans les services de restauration ont diminué de 60 à 70 % en 2021 pour des raisons de sécurité et d'hygiène, a-t-elle déclaré.

2021 a été une année difficile pour l'industrie de la restauration en raison de la pandémie de Covid-19. Mais ce secteur a trouvé le moyen de vivre avec les difficultés et de les surmonter. Les habitudes de paiement des consommateurs changent progressivement. Pour éviter les contacts directs, les clients font des achats en ligne et appliquent les modèles de paiement sans numéraire.

Les commerçants de toutes tailles se tournent également vers le numérique, vendent en ligne et effectuent des paiements sans numéraire en adéquation avec les besoins de leurs clients et à l'abri des évolutions compliquées de la pandémie.

Selon Winnie Wong, avant d'être touché par le Covid-19, le Vietnam avait déjà développé une consommation non monétaire. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance.

Les nouvelles technologies ont rendu les paiements plus rapides et plus pratiques que l'utilisation d'espèces. En particulier, le paiement par le code QR, déjà connu avant la pandémie, a été optimisé pour faciliter les transactions. -VNA