Cérémonie d'annonce de la coopération stratégique entre les organisqtions militant contre l'autisme.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Saigon Children's Charity a annoncé, mardi 6 avril, la coopération stratégique entre les organisations opérant dans le domaine de l'autisme au Vietnam. Cet évènement s'inscrit dans le cadre du mois de ''Sensibilisation à l'autisme''. À cette occasion, un site d'informations sur l'autisme et une marche sur le thème "Étapes pour l'autisme" ont été presentés.

Les membres du partenariat stratégique contre l'autisme comprennent : Saigon Children's Charity (saigonchildren), le Réseau de l'autisme du Vietnam, M. Thanh Bùi, et des experts du Centre d'initiatives sur la santé et la population , le Centre national d'éducation spéciale - Institut de recherche en sciences de l'éducation du Vietnam, l’École normale supérieure de Hanoï, l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital pédiatrique No1, l’Hôpital international Gia Khang, le CMI, l'équipe de développement Simba et Monstar Lab, l’Université de médecine et de pharmacie de Dà Nang et SENIA Vietnam.



Pour un programme national sur l'autisme



Ce partenariat stratégique vise à rassembler des organisations et des individus militants dans des domaines liés à l'autisme tels que la médecine, la thérapie, l'éducation, les soins et la technologie. Cette coopération peut aider les familles ayant de jeunes autistes à trouver des aides opportunes et appropriées. En même temps, les organisations et les individus travaillant dans le domaine de l'autisme pourront facilement se coordonner, collaborer et créer une dynamique pour des ressources communes visant à soutenir les autistes au Vietnam.



En tant qu'organisation caritative britannique opérant au Vietnam et ayant pour mission d'aider les enfants défavorisés à éliminer les obstacles à l'éducation, Saigon Children's Charity soutient les enfants autistes à travers l’organisation de cours de formation gratuits pour les parents et les praticiens, en particulier des cours d'intervention précoce gratuits pour des familles d’enfants autistes en difficulté.



''Le trouble du spectre de l'autisme au Vietnam est un problème relativement nouveau pour le public. Depuis que nous travaillons à Saigon Children's Charity, avec des projets pour soutenir les enfants autistes et leurs familles, nous constatons que le soutien à ces personnes est délicat et qu'une seule organisation n’est pas suffisante. Pour apporter le meilleur soutien au peuple vietnamien, il est important de rassembler toutes les parties œuvrant à l'amélioration de la recherche, de la pédagogie, de la thérapie, de l'intervention et du soutien dans ce domaine", a déclaré Damien Roberts, directeur général de Saigon Children’s Charity.



Saigon Children's Charity s'engage pour une vaste collecte de fonds dans un cadre collaboratif qui permettront du soutien et des thérapies, la meilleure compréhension de la communauté et l'élaboration d'un programme national complet.



Resserrer les liens pour la sensibilisation à l'autisme



Lors de l'événement, Saigon Children's Charity a également annoncé le lancement du 3e "Défi des pas" pour 2021 qui appellera la communauté à participer à une grande marche. Chaque inscription contribuera à dégager 130.000 dôngs pour des activités de soutien aux enfants autistes en situation difficile, telles que la formation aux connaissances pour les parents et les praticiens, ainsi que la fourniture d'une thérapie d'intervention précoce et gratuite pour les enfants.



Lancé en 2019, le "Défi des pas" a trouvé un écho dans la communauté en encourageant les gens à accroître la mobilité pour leur propre santé et pour le bien de la société. Au cours de deux années de mise en œuvre, le "Défi des pas" a collecté plus de 3 millions de pas et collecté plus d'un milliard de dôngs pour contribuer au soutien à l'autisme (2019) et à l'aide d'urgence aux enfants affectés par le COVID-19 (2020).



Avec des frais de participation de 250.000 dôngs, le "Défi des pas" est une occasion pour toutes les personnes de participer à une activité communautaire significative. Les participants pourront choisir des niveaux de défi comme suit 50.000, 100.000, 200.000 et 300.000 étapes à compléter dans les 30 jours suivant l'inscription.





Ce sera l’occasion d'exercer sa santé, mais aussi de diffuser des connaissances sur les troubles du spectre autistique et soutenir les enfants autistes en situation difficile. L'inscription au Défi des pas est ouverte jusqu'au 30 avril 2021. -CVN/VNA