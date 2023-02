Hanoi (VNA) – Le journal Nhân Dân, l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la Voix du Vietnam (VOV) et la Télévision du Vietnam (VTV), ont co-organisé avec le ministère de la Santé un programme de rencontre et de reconnaissance du personnel du secteur de la santé à l’occasion de la Journée des médecins vietnamiens (27 février).

Les délégués lors du programme de rencontre et de reconnaissance du personnel du secteur de la santé à l’occasion de la Journée des médecins vietnamiens (27 février), à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA



S’exprimant en ouverture de cet événement, le membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti et président de l’Association des journalistes vietnamiens, Lê Quôc Minh, a formulé ses meilleurs voeux aux responsables du ministère de la Santé et aux établissements de santé, de nombreux succès continus aux médecins et infirmiers vietnamiens.



Grâce à une étroite coordination avec le secteur de la santé, les organes de presse ont informé et reflété en temps opportun les orientations et les politiques du Parti, de l’État et du secteur en matière de protection de la santé de la population, a-t-il indiqué.

La presse en général, et les organes de presse clés en particulier, accompagnent toujours le secteur de la santé, a-t-il affirmé, ajoutant que le journal Nhân Dân, la VNA, VOV et VTV continueront de prêter attention à l’information sur les soins de santé de la population et les activités du secteur et de son personnel.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viêt Trang s’exprime lors du programme, à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA



Pour sa part, la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang a rendu hommage aux contributions et sacrifices silencieux des médecins, les infirmiers et les gestionnaires du secteur qui se sont toujours dévoués aux patients, saluant leurs efforts de construire la médecine vietnamienne selon les recommandations du président Hô Chi Minh.



De nombreux cadres exemplaires au fil des générations sont connus du grand public à travers la presse, devenus des sources d’inspiration en propageant des valeurs nobles dans la société, a-t-elle dit, ajoutant qu’en plus de deux ans de lutte contre le Covid-19, ils se sont efforcés de leur mieux pour assurer la santé et la vie de la population.



La presse a toujours soutenu le secteur de la santé dans ses efforts dans la recherche des solutions pour surmonter les difficultés, contribuant à mobiliser la force de toute la société dans l’oeuvre de soins et de protection de la santé de la population, a-t-elle plaidé.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang et le vice-ministre permanent de la Santé, Dô Xuân Tuyên lors d’une exposition de photos organisée dans le cadre du programme, à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang et le vice-ministre permanent de la Santé, Dô Xuân Tuyên lors d’une exposition de photos organisée dans le cadre du programme, à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA



Remerciant les organes de presse, notamment le journal Nhân Dân, la VNA, VOV et VTV, le vice-ministre permanent de la Santé, Dô Xuân Tuyên a déclaré que l’engagement des organes de presse a créé un flux d’informations officielles, contribuant à la diffusion rapide et précise des orientations du Parti, des politiques de l’Etat et des stratégies du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19.



Il a proposé de construire une relation de coopération étroite entre le secteur de la santé et les organes de presse, espérant qu’ils continueront de soutenir et d’accompagner le secteur de la santé dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population dans les temps à venir.



Le programme de rencontre et de reconnaissance comprend deux séances de débats avec les acteurs du secteur de la santé, respectivement sur les thèmes "Redoubler d’efforts pour la santé de la population" et "Le secteur de la santé brave les difficultés". – VNA