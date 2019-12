Ouverture de la Semaine des oranges de Vinh et d’autres produits et spécialités de Nghê An, à Hanoï, le 17 décembre. BTC/CVN

Hanoï (VNA) - La Semaine des oranges de Vinh et des spécialités de la province de Nghê An, ouverte à Hanoï le 17 décembre, présente au public 90 stands.



La Semaine des oranges de Vinh et des spécialités de la province de Nghê An est le premier événement promouvant ce fruit fameux dans la capitale. Ce programme promotionnel des produits de Nghê An est organisé par le Comité populaire de la province centrale de Nghê An en collaboration avec le supermarché Big C Thang Long, un membre du groupe Central Retail.



Des oranges de Vinh (chef-lieu de Nghê An) sont en vente dans une quarantaine de supermarchés de Big C et Go ! dans 22 provinces et villes.



Afin de favoriser l’achat de fruits "authentiques", les clients bénéficient d’une réduction de 17% sur le prix des oranges de Vinh (36.900 dôngs le kilo au lieu de 44.900 dôngs).



Présent à la cérémonie d’ouverture, Thai Thanh Quy, président du Comité populaire de la province de Nghê An, a déclaré avec fierté : "Nghê An est la plus grande province du pays en termes de superficie, elle abrite des ressources naturelles diverses, une biodiversité élevée et une géographie variée, qui permettent de cultiver de nombreux types végétaux. Hormis les oranges de Vinh, la province dispose d’autres spécialités comme gingembre de Ky Son, ananas de Quynh Luu, avocat de Nghia Dàn, pamplemousse de Quang Tiên, notamment".



Il a ajouté que Nghê An s’intéresse de près à la promotion commerciale pour présenter dans tout le pays ses produits de qualité, dont Hanoï qui s’affirme comme l’un des marchés les plus prometteurs. "La Semaine des oranges de Vinh et des spécialités de la province de Nghê An est une occasion de rencontre et d’échanges entre entreprises agricoles de Nghê An, de Hanoï et des alentours afin de promouvoir des produits agricoles de qualité et sûrs. Elle favorise aussi des partenariats étroits entre cultivateurs, entreprises agricoles et supermarchés, centres commerciaux", affirme-t-il.



En tant que représentant de Central Retail, Nguyên Thi Phuong, directrice générale adjointe du groupe, a informé de ses activités de promotion des oranges de Vinh : "Presque 700 tonnes de produits agricoles de Nghê An ont été vendues aux supermarchés Big C et Go ! en 2019. Les spécialités comme oranges de Vinh et chayottes de Nghê An sont écoulées à une vitesse impressionnante", indique-t-elle.



Avant d’ajouter que les oranges de Vinh et d’autres spécialités de Nghê An vendus dans les supermarchés Big C et Go ! sont achetées directement auprès des foyers producteurs et coopératives, sans aucun intermédiaire. Cela contribue à la fois à offrir aux consommateurs des produits à bas prix et aux agriculteurs des revenus plus élevés.-CVN/VNA