Londres (VNA) – Après les pomelos rouges de Tân Lac et les pomelos Diên de Yên Thuy, les oranges Cao Phong de la même province de Hoa Binh (Nord) ont été exportés par le commerce officiel vers le Royaume-Uni et sont accueillis favorablement par le marché.

Importées à plus de dix tonnes par Longdan, le plus grand importateur de produits alimentaires vietnamiens au Royaume-Uni, les oranges Cao Phong de la compagnie par actions RYB, basée dans la province de Hoa Binh, ont satisfait aux normes les plus strictes en termes de qualité, de sécurité sanitaire des aliments et d’origine.La qualité des organes Cao Phong a motivé la décision de Longdan de l’importer au Royaume-Uni, a fait savoir le directeur de Longdan, Khôi Huynh, indiquant que par rapport aux produits similaires importés, elles se distinguent par leur succulence, leur odeur parfumée et leur saveur suave.Au supermarché Longdan Elephant & Castle, dans le centre de Londres, les clients ont été invités à déguster des oranges Cao Phong et ont apprécié la qualité de cette spécialité fruitière vietnamienne.Les oranges Cao Phong ont un goût beaucoup plus sucré que d’autres oranges importées, a témoigné Luke McWatters, un consommateur londonien qui avait voyagé au Vietnam où il a dégusté de nombreux fruits délicieux mais encore absents sur le marché britannique.

Il a exprimé son souhait qu’à l’avenir, le Vietnam exporte davantage de fruits frais vers le Royaume-Uni, permettant aux consommatiques britanniques de se régaler des fruits frais et goûteux vietnamiens.

La saison des oranges Cao Phong bat son plein. Photo: VNA



Auparavant, en février, Longdan, avait également importé plus de 5 tonnes de pomelos rouges Tân Lac et 11 tonnes de pomelos Diên, marquant les efforts de plus de 40 ans de la province de Hoa Binh pour expédier ces fruits sur le marché mondial.Pham Ngoc Hoàn, directeur d’A&J London Ltd., une société qui distribue des produits agricoles au Royaume-Uni, a fait part des réactions positives du marché lorsque des détaillants lui ont continuellement passé ces derniers jours des commandes de pomelos rouges Tân Lac, pomelos Diên et oranges Cao Phong.Le responsable a déclaré que les fruits vietnamiens vendus à des pris plus compétitifs devraient établir une forte présence sur les marchés britannique et européen.Le conseiller commercial à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Canh Cuong, a fait savoir que la demande du marché britannique en oranges et pomelos est énorme, estimée à environ 420 tonnes d’oranges importées par an, d’une valeur de 263 millions de livres (environ 315 millions de dollars).Il a cependant indiqué que les oranges et pomelos vietnamiens sont de nouveaux produits sur le marché britannique, d’où la nécessité pour les exportateurs d’élaborer une stratégie marketing, notamment le marketing numérique, pour présenter ces spécialités aux consommateurs britanniques.L’Office du commerce du Vietnam au Royaume-Uni travaille avec l’Autorité de la transformation agricole et du développement des marchés relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour sélectionner des entreprises à participer au Salon des aliments et boissons à Birmingham en avril, au Salon agricole à Belfast en mai et au Salon des spécialités et de l’épicerie fine à Londres en septembre. – VNA