Can Tho (VNA) - Bien que la superficie consacrée à l’élevage du panga s’élève désormais à 6.600 hectares (22% de plus que 2018), la valeur d’exportation de 2019 a chuté de 11% pour s’établir à 2,1 milliards de dollars.



2020 s’annonce difficile pour le panga, un produit d’exportation à fort potentiel du delta du Mékong, car les besoins ont diminué dans les marchés traditionnels.



Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a réuni ce vendredi à Cân Tho les autorités des provinces du sud et différentes entreprises concernées afin de réfléchir à des solutions.

Le vice-ministre Phung Duc Tiên a souligné l’importance de réguler la production. Le département général des produits aquacoles se devra de stimuler les programmes de promotion commerciale en Europe, aux États-Unis, au Japon et en République de Corée pour compenser les pertes dans les autres marchés. -VOV/VNA