Dà Nang (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA) a organisé vendredi 14 juin à Dà Nang (Centre) une conférence pour passer en revue le projet 161 sur les objectifs atteints par la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN jusqu’en 2025 et les activités de la Communauté dans la région centrale.

Vue de la conférence, le 14 juin à Dà Nang. Photo : VNA

Hà Thi Minh Duc, cheffe adjointe du Département de la coopération internationale du MoLISA, a félicité les ministères, les agences et les localités d’avoir rempli leurs objectifs sous divers aspects.Elle a ajouté que le MoLISA a proposé au gouvernement de permettre la tenue de réunions annuelles de haut niveau sur la mise en œuvre des engagements d’intégration internationale et aséanienne, ainsi que des activités visant à réaliser le Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025, conformément aux engagements pris par le Vietnam et d’autres États membres.Le ministère a proposé d’inviter instamment les ministères, les organismes et les localités à mettre au point rapidement les plans d’exécution du projet 161, en le chargeant de coordonner les efforts dans le cadre du projet et de concrétiser les initiatives de la Communauté en matière de protection de l’environnement et de développement des ressources humaines dans le nouveau contexte.Les participants ont discuté des avantages apportés par l’ASEAN en matière de politique et de sécurité, du processus d’intégration économique aséanienne du Vietnam, de l’initiative du Réseau de villes intelligentes de l’ASEAN et des activités de Da Nang.Ils se sont également penchés sur les avantages et les inconvénients du processus de mise en œuvre du projet, dont le manque de personnel et de financement et l’accès à l’information. –VNA